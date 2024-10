Com fotos em família, Junior Lima se declara no aniversário de Monica Benini

O cantor Junior Lima compartilhou fotos raras em família e prestou uma bela declaração para a esposa, Monica Benini, que completou 39 anos

Junior Lima chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 11, ao compartilhar alguns cliques raros ao lado de sua família.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor postou fotos com sua mulher, a designer de joias Monica Benini, e os filhos do casal, Otto, de sete anos, e Lara de três, e aproveitou para se declarar para a amada, que completou 39 anos de vida.

"O amor que eu sonhei se fez todo em vocês! Hoje o dia é dela… @monicabenini minha amada, minha parceira de vida e de jornada. Como é linda a história que a gente tá construindo junto! Ela me inspira todos os dias… me ensina… me torna mais forte. Viva a vida de vocês hoje e sempre! (sim, sou rodeado de librianos!)", escreveu Junior na legenda da publicação.

Os internautas parabenizaram Monica nos comentários. "É muito amor", disse a cantora Sandy, irmã de Junior e cunhada de Monica. "Que fotos mais lindas. Parabéns, Monica", escreveu um seguidor. "Feliz Aniversário @monicabenini Toda felicidade desse mundo pra você", desejou uma fã.

Monica também se declarou para o marido. "Esse time de librianos te ama muito, muito, muito! É nóis sempre, meu time", disse a aniversariante.

Monica Benini comemora aniversário da filha

Nesta sexta-feira, 11, Monica Benini usou as redes sociais para celebrar o aniversário de sua filha caçula, Lara. A menina, fruto de seu relacionamento com o cantor Junior Lima, completou três anos de vida nesta última quinta-feira, 10.

"Minha menina, minha bolinha de luz, minha parceira. A que pede flores, mas que preencheu meu coração de uma forma que ela sequer pode imaginar. Larinha ontem fez 3 anos, mas quem ganha o presente, de fato, somos nós. Que honra, minha filha, que honra! Viva você todos os dias!", declarou a mamãe na legenda. Confira a publicação!