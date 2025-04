Eliezer mostra antes e depois do corpo: 'Não é milagre'

Em suas redes sociais, Eliezer fez questão de mostrar o resultado do seu corpo após ele ter mudado seu estilo de vida e ter focado mais na academia

Em suas redes sociais, Eliezersempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Recentemente, o ex-BBB resolveu mudar o seu estilo de vida focando ainda mais na academia e em uma alimentação saudável.

Nesta quarta-feira, 2, o famosa mostrou duas fotos comparando o seu corpo antes e depois, e afirmou que apesar de ter realizado cirurgias plásticas, o resultado só veio mesmo após as mudanças no estilo de vida.

"Primeiro você começa... Ps: Nessa foto eu já tinha feito a lipo/ginecomastia. Para vocês verem que lipo não é milagre. Depois você foca, muda o estilo de vida e melhora", disse ele.

Compra milionária no mercado

Durante participação no Sabadou, programa exibido pelo SBT, Eliezer revelou ter ficado surpreso ao descobrir que uma compra de super mercado feita pela governanta de sua casa com Viih Tube custou R$ 16 mil. Pai de Lua e Ravi, o ex-BBB contou qual medida tomou para lidar com a situação.

"Um belo dia eu peguei a fatura do cartão de crédito, do mercado, e vi 16 mil reais de super mercado. Meu coração já bateu forte", iniciou.

Na sequência, Eliezer relatou que conversou com a funcionária para entender melhor as compras e pediu para acompanhar de perto os itens adquiridos. O influenciador também contou que avisou Viih Tube sobre a necessidade de mudanças nos hábitos de consumo, destacando que, por ter vivido com menos recursos até pouco tempo, conhece bem o valor das coisas.

"Mussarela, compra fatiada, naquelas bandejas caras. Agora eu quero o pedaço, a gente vai fatiar", exemplificou o ex-BBB, que notou que a escolha dos produtos estava interferindo no valor final. "Vai de 16 mil para 15 mil. Não vai mudar nada", brincou Viih Tube.

Leia também: Eliezer exibe cicatriz de cirurgia na boca. Veja como está