BBB 25: Guilherme expõe tensão com João Pedro: 'Não consigo trocar uma palavra'

Mesmo após uma conversa e uma indireta no Queridômetro, o fisioterapeuta Guilherme voltou a criticar o salva-vidas de rodeio João Pedro

Na tarde desta terça-feira, 15, o fisioterapeuta Guilherme voltou a questionar a indicação de João Pedro, líder do BBB 25. Em um bate-papo com Delma, ele desabafou sobre as razões apresentadas pelo salva-vidas de rodeio.

"Não estou aguentando ficar perto de João Pedro. Não consigo nem trocar uma palavra com ele. E eu percebo que ele não consegue nem olhar na minha cara" , comentou o brother.

Delma afirma que João Pedro está "sem graça" e Guilherme critica a postura do outro grupo: "Ninguém assume seus B.Os".

O fisioterapeuta lembra que o goiano justificou sua decisão dizendo que seguiu o coração, e questiona: "Que coração é esse? Ele chegou a me abraçar várias vezes e dizer 'eu torço muito por você, não voto em você e Vinícius enquanto eu tiver opção'. E eu dizia a mesma coisa pra ele".

"Eu cumpri com o que eu falei, ele não" , revelou Guilherme. "Será que eram verdadeira as coisas que ele falava ou era falsidade?", questionou ele.

Confira a conversa entre Guilherme e Delma:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Desabafo sobre o Paredão

Na tarde desta terça-feira, 15, Renata conversou com João Pedro, o líder do BBB 25, sobre o paredão desta noite. A bailarina está na berlinda e disputa a preferência do público para seguir no reality show contra Guilherme e Delma.

Durante o papo, a sister confessou que está apreensiva em lidar com duas torcidas. "Fico pensando nisso, eles dois juntos no Paredão. São duas torcidas. E querendo ou não do lado de lá eles pedem mais torcida, por que a gente é minoria", disse ela sobre a divisão de grupos na casa.

Ao ouvir a colega de confinamento, João Pedro discorda: "Não existe isso não, o jogo é individual", rebateu o irmão de João Gabriel.

Leia também: No BBB 25, brothers se surpreendem com descoberta: 'Faria sentido'