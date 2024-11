Ana Hickmann expõe preparativos para casamento com Edu Guedes: 'Hora boa'

A apresentadora Ana Hickmann usou suas redes sociais para compartilhar detalhes sobre os preparativos para o casamento com o apresentador Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 31, para compartilhar um momento com o noivo, também apresentador Edu Guedes. Nos stories do Instagram, ela mostrou detalhes dos preparativos para o casamento.

Os apresentadores participaram de um jantar de degustação para decidir qual será o cardápio da cerimônia, que deve acontecer somente em 2025. Os pombinhos foram ao buffet do chef Julio Perinetto para provar algumas das opções de pratos que devem oferecer aos convidados. "A melhor parte de casar é fazer a degustação, estou amando", disse a loira.

A comunicadora também compartilhou alguns dos pratos que ela e o noivo saborearam, incluindo salada de polvo, ceviche, carpaccio, massa ao molho vermelho, cocada de forno e cheesecake de frutas vermelhas.

Stories de Ana Hickmann

O relacionamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

Recentemente, a assessoria dos apresentadores informou ao portal LeoDias que eles ainda estão no início da organização para o grande dia. “Eles ainda estão vendo os detalhes, tudo bem no começo ainda. O casamento não será esse ano”, disse a equipe, demonstrando que tudo indica que o casório deve acontecer em 2025.

Eles assumiram publicamente o namoro em março deste ano. Os dois são amigos de longa data e já trabalharam juntos na televisão durante os anos de 2005 até 2009, quando ambos integravam o elenco do programa Hoje em Dia, da Record TV. Edu ficou no comando da atração até o ano de 2015.

Já o pedido de casamento aconteceu durante uma viagem deles para Portugal. Ele organizou um jantar romântico para ela em Lisboa e fez o pedido para a amada. E partiu dele a iniciativa:"Quis fazer algo diferente. Foi um pedido diferente que começou no almoço e terminou no jantar".

