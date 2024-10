Ana Hickmann usa vestido luxuoso e posa com Edu Guedes em evento

Ana Hickmann marcou presença em um jantar de gala ao lado do noivo Edu Guedes e arrasou ao optar por um vestido super luxoso

Nesta quarta-feira, 30, aconteceu um jantar de gala organizado pelo Instituto Ayrton Senna para celebrar os 30 anos de legado do piloto, que morreu em 1994 após sofrer um acidente.

Diversos famosos marcaram presença na ocasião. Entre eles estavam Ana Hickmann, que fez questão de posar sorridente ao lado do noivo Edu Guedes.

A apresentadora esbanjou elegância e arrasou na produção. A famosa optou por um vestido longo com decote tomara que caia na cor verde. Para completar o look, Ana apostou em uma clutch preta com brilhos, brincos da mesma cor que o vestido e ainda fez um penteado no cabelo.

Preocupação

O apresentador e chefe Edu Guedes surpreendeu o público ao revelar que a noiva, Ana Hickmann, enfrentou um momento de incerteza em relação ao casal, ainda no início do romance. O casal, que assumiu o namoro em março deste ano, abriu o coração e contou pela primeira vez como foi o processo até oficializarem a união publicamente.

O assunto foi abordado por Ana e Edu em um vídeo publicado no canal do chefe de cozinha, no YouTube. De acordo com famoso, os dois, que mantêm uma amizade de mais de 20 anos, ficaram indecisos no começo sobre dar um passo a mais na relação.

"A gente, no começo, pensou se iria namorar. Porque sempre fomos amigos e não tínhamos essa certeza. Aí foram passando os meses e a gente decidiu falar com o Alezinho [filho de Ana Hickmann] e com a Maria [filha de Edu Guedes]. Antes disso, eu falava com a Ana: agora a gente vai namorar sério?", contou ele. "Ele foi me dar umas intimadas", brincou a loira.

Ana Hickmann, então, explicou que sua maior preocupação envolvia não só os herdeiros dos dois, mas também os sentimentos do companheiro, uma vez que ela havia terminado um casamento de 25 anos com o empresário Alexandre Correa. "Ela é muito preocupada com as pessoas. Ela ficava preocupada comigo por tudo que ela estava passando", disse Edu Guedes.

Em seguida, ele revelou que Ana cogitou não assumir o namoro devido às questões mencionadas. "Algumas vezes ela chegou até a pensar que era melhor não namorar, mas depois ela mudou de ideia", finalizou o noivo da apresentadora da Record TV no vídeo em seu canal.

