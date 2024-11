Ana Hickmann mostra fotos com a filha de Edu Guedes em evento

Com a filha de Edu Guedes, Maria Eduarda Guedes, Ana Hickmann surge em cliques tirados em evento de gala e chama a atenção; veja

A apresentadora Ana Hickmann encantou ao postar fotos com a filha de Edu Guedes, Maria Eduarda Guedes, de 15 anos. Em sua rede social, a loira compartilhou alguns cliques tirados com a enteada durante um evento de gala e chamou a atenção.

Isso porque, as amadas do chefe de cozinha esbanjaram muita beleza e elegância ao surgirem com vestidos de festa. Enquanto a modelo foi com um vestido verde para o jantar de gala, a adolescente foi com uma peça de cor azul escura.

"Encontrei tantas fotos e imagens desses últimos dias que mostram um pouco da nossa vida e da nossa alegria e felicidade. A cada dia construímos um novo começo, o nosso futuro e nossa família. Então aqui vai minha", compartilhou Ana Hickmann a seleação de fotos mostrando um pouco de sua intimidade e convivência com o noivo.

Envolvida nos preparativos de seu casamento com o empresário, a famosa mostou nesta quinta-feira, 31, que fizeram a degustação dos pratos da cerimônia, que acontecerá em 2025. Assim como o amado, Ana Hickmann também tem um filho do relacionamento anterior, o pequeno Alezinho, de 10 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Edu Guedes revela preocupação de Ana Hickmann antes de assumir namoro

O apresentador e chefe Edu Guedes surpreendeu o público ao revelar que a noiva, Ana Hickmann, enfrentou um momento de incerteza em relação ao casal, ainda no início do romance. O casal, que assumiu o namoro em março deste ano, abriu o coração e contou pela primeira vez como foi o processo até oficializarem a união publicamente.

O assunto foi abordado por Ana e Edu em um vídeo publicado no canal do chefe de cozinha, no YouTube. De acordo com famoso, os dois, que mantêm uma amizade de mais de 20 anos, ficaram indecisos no começo sobre dar um passo a mais na relação. "A gente, no começo, pensou se iria namorar. Porque sempre fomos amigos e não tínhamos essa certeza [...]", começou a explicação. Veja o relato completo!

Leia também:Venda de mansão de Ana Hickmann conta com esquema de segurança para evitar fraudes