Deborah Secco expõe questão que afeta seus relacionamentos: ‘Abandonada’

Na última quarta-feira, 23, Deborah Secco foi a convidada especial do programa Saia Justa, do GNT. Durante a conversa com as apresentadoras, a atriz falou sobre o término de seus relacionamentos e se abriu em uma verdadeira sessão de terapia ao revelar uma questão que tem interferido em suas relações e a faz sentir-se "abandonada”.

Débora, que recentemente colocou um ponto final em seu casamento com Hugo Moura, expôs um problema do passado que ressurgiu e sempre impactou sua vida amorosa. Adepta da terapia, a atriz acredita na teoria de que você busca seus pais em seus parceiros e revelou que o "abandono" do pai a levou a seguir um padrão específico de homens.

"Eu acho que eu tive separações tão diferentes. Não consigo nem criar um método. Acho que eu sou uma pessoa que, realmente, mudo muito, e uma não teve nada nem um pouquinho parecido com a outra. Sentimentos diferentes, 'Deborahs", a atriz iniciou o relato e contou que apesar dos términos serem diferentes, estabeleceu um padrão de parceiros.

"Acho que, talvez, nas relações, sim. Mas os términos foram completamente diferentes. Durante alguns anos, repeti um padrão específico, que é o buraco deixado pelo meu pai", Secco afirmou e explicou: "Depois de muitos anos de análise, eu descobri que eu procurava um padrão pai”, a atriz contou que tentou fugir do padrão depois de descobrir.

Na sequência, Deborah relembrou o divórcio dos pais e a sensação de abandono: "Meu pai e minha mãe se separaram, e eu me senti, em algum momento ali, abandonada por ele. Então, procurava pelo padrão do homem que me abandonaria, o homem que eu deveria lutar arduamente para conquistar, aquele homem que de fato não me queria”, disse.

"Esse foi o padrão que eu repeti por muito tempo, porque a minha criança ainda estava abandonada", a famosa afirmou que tenta mudar a perspectiva de seus relacionamentos: "Agora, em todo relacionamento eu revisito hoje essa criança e falo: 'é sua dor que eu estou sentindo? É por você que eu estou indo atrás desse cara?'", ela refletiu.

Deborah ainda contou que o melhor jeito de lidar com essa questão é focar em si mesma: "Não fui escolhida muitas vezes. Fui traída muitas vezes, fui machucada muitas vezes, em todos os meus relacionamentos eu não fui escolhida. Tenho que saber que a pessoa que vai me escolher sou eu. Eu não posso botar essa responsabilidade em mais ninguém”, afirmou.

Ao final de sua 'sessão de terapia', a famosa compartilhou que ainda acredita no amor, mas que está em um momento diferente em sua vida: "Eu acredito que eu vou encontrar uma pessoa que não vai errar comigo. Mas eu não preciso disso pra se feliz. Se isso vier, vai ser ótimo, mas se não vier eu também serei feliz. Me amando, me escolhendo”, defendeu.

Vale lembrar que Deborah Secco e Hugo Moura anunciaram que estavam se separando no início de abril deste ano. Após boatos de que estariam separados há um tempo, a equipe da atriz confirmou o término para o Gshow. Juntos desde 2015 e pais da pequena Maria Flor, que tem nove anos, o casal não estaria mais junto há alguns meses.

