Vida que segue! ex-marido de Deborah Secco posa coladinho com seu novo amor

A fila andou para Hugo Moura: ex-marido de Deborah Secco segue em frente e posa coladinho com seu novo romance após rumores

Na última sexta-feira, 1º, Hugo Moura, ex-marido de Deborah Secco, mostrou que já virou a página ao posar coladinho com seu novo amor, a jornalista Maria Clara Senra. Após meses de rumores sobre o relacionamento, parece que o diretor decidiu tornar o namoro público e compartilhou alguns registros ao lado da nova amada em suas redes sociais.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Hugo Moura compartilhou uma sequência de cliques que havia sido inicialmente postada por Maria Clara. Entre os registros, o casal aparece fazendo compras juntos, curtindo um passeio de barco e também posando coladinhos em clima de romance. Na legenda, a jornalista celebrou o mês ao lado do diretor.

Hugo Moura compartilha fotos com suposto affair, Maria Clara Senra - Reprodução/Instagram

“Novembro de 2024, é sério isso?”, Maria escreveu e recebeu muitas mensagens de felicitações nos comentários do registro com Hugo. Vale lembrar que os rumores de um affair circulam desde julho. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ele engatou um affair três meses após o anúncio do fim do casamento com Deborah Secco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Clara Senra (@senramc)

Poucos meses depois, Hugo se declarou publicamente para Maria, que trabalha como repórter da TV Brasil: “É claro que o nome dela seria quase baía pela própria definição que consta no dicionário. É um lugar que acomoda, aceita, dá segurança e abraça no peito. No meu caso o porto baía fez com que meu barco, que sentia falta do H, voltasse a boiar e se sentisse bem também”, afirmou.

Deborah Secco expõe questão que afeta seus relacionamentos:

Recentemente, Deborah Secco foi a convidada especial do programa Saia Justa, do GNT. Durante a conversa sincera com as apresentadoras, a atriz falou sobre o término de seus relacionamentos e se abriu em uma verdadeira sessão de terapia ao revelar uma questão que tem interferido em suas relações e a faz sentir-se "abandonada”.

Leia também: Deborah inicia transplante de sobrancelha