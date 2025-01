Cissa Guimarães se derrete ao mostrar festa de aniversário da neta: 'Puro amor'

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães mostrou as fotos da festa de aniversário de sua neta, Aurora, que completou cinco anos

Cissa Guimarães usou as redes sociais nesta quarta-feira, 8, para compartilhar algumas fotos da festa de aniversário de sua neta, Aurora, que completou nesta última terça-feira, 7.

Para a comemoração, a filha de Thomaz Velho e Andrea Brito surgiu usando um lindo vestido e posou toda sorridente ao lado da avó e dos papais.

Ao publicar os cliques no feed do Instagram, Cissa se declarou para a neta. "Viva Aurora!!!! 5 anos de puro amor da vovó! 'Agora eu sou uma menina grande vovó'! Saúde e luz, minha pequena imensa menina grande!", escreveu a artista.

No dia do aniversário de Aurora, Cissa encantou os seguidores ao postar uma montagem com várias imagens da menina e escrever uma bela mensagem. "Hoje é dia da Aurora, que com apenas cinco anos nos ensina mais do que você pode sequer imaginar. Amor das nossas vidas, cheia de alegria, chegou para nos iluminar. Que o Universo te proteja e abençoe. Vovó te ama muito. Feliz aniversário!", disse a vovó na legenda.

Confira:

Cissa Guimarães esbanja beleza em cliques em meio à natureza

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos em meio à natureza. Ela curtiu as suas férias em Caraíva, na Bahia, e chamou a atenção ao postar duas fotos esbanjando toda sua beleza natural.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a artista aparece usando um biquíni e chapéu. "Em meio à natureza #férias", escreveu Cissa, que atualmente comanda o programa Sem Censura, da TV Brasil. Rapidamente a postagem recebeu vários elogios. "Linda", disse o ator Ary Fontoura. "Isso é viver a vida", afirmou uma seguidora. "Sempre linda e com um sorriso farto que encanta", falou outra. Veja as fotos!

