Cissa Guimarães encanta ao comemorar o aniversário da neta: 'Vovó te ama'

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães encantou os seguidores ao prestar uma bela homenagem no aniversário da neta, Aurora

Cissa Guimarães encantou os seguidores ao comemorar o aniversário de sua neta, Aurora. A menina, que filha de Thomaz Velho com a arquiteta Andrea Brito, completou cinco anos nesta terça-feira, 7.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz e apresentadora compartilhou uma montagem com várias fotos da netinha e escreveu uma bela mensagem. "Hoje é dia da Aurora, que com apenas cinco anos nos ensina mais do que você pode sequer imaginar", começou.

Depois, Cissa se declarou para Aurora. "Amor das nossas vidas, cheia de alegria, chegou para nos iluminar. Que o Universo te proteja e abençoe. Vovó te ama muito. Feliz aniversário!", completou a artista.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cissa Guimarães (@cissaguimaraes)

Cissa Guimarães faz homenagem emocionante ao filho

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem feita para o filho, Rafael Mascarenhas, que faleceu em 2010 vítima de um atropelamento. Em um relato emocionante, a atriz lembrou que o caçula completaria 33 anos. Em seu Instagram oficial, Cissa publicou um vídeo com diversos registros especiais de Rafael e desabafou sobre a saudade do filho, mas ressaltou que sempre celebrará o dia em que ele veio ao mundo.

"Meu menino está de aniversário hoje! 33 anos da sua chegada! Choro por não poder celebrar com você meu amor, choro por não ter que comprar um presente (uma guitarra nova!), choro sua falta física. Mas ainda assim te celebro, sempre celebrarei com todo amor que você me ensinou! E agradeço por ter sido teu ventre, tua primeira morada, e por ter aprendido tanto com você. Acredite meu lindo homem, você me tornou essa mulher que sou hoje, você me dá forças todos os dias, pq sei que você está sempre comigo!", escreveu ela em um trecho. Veja o post completo!

Leia também:Cissa Guimarães reaparece na Globo após demissão; saiba como será