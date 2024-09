Cissa Guimarães surge em clique antigo com o ex-marido Paulo César Pereio

A apresentadora e atriz Cissa Guimarães compartilhou uma foto com o ex-marido, o ator Paulo César Pereio, que faleceu em maio

Nesta quinta-feira (5), a apresentadora e atriz Cissa Guimarães usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma foto com o ex-marido, o ator Paulo César Pereio, que faleceu em maio aos 83 anos, após iniciar tratamento contra uma doença hepática avançada.

Na imagem em preto e branco, a artista aparece sorridente ao lado do ex-marido e com o filho pequeno no colo. "Esse tbt de hoje é direto do túnel do tempo. Nessa foto, eu tinha meus 22 aninhos, ao lado do meu querido Pereio e do nosso filho, Thomaz Velho", ela escreveu na legenda.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Que gostoso é a gente ter a lembrança de bons momentos", disse um. "Cissa, você é maravilhosa, um exemplo. Obrigada por ser luz e dividir conosco", escreveu outra. "Bons tempos! Você não mudou nada, sempre linda", escreveu mais uma admiradora.

Cissa Guimarães fala sobre o último adeus para o ex-marido

Vale lembrar que Cissa Guimarães e Paulo César Pereio foram casados entre 1976 e 1990. Juntos, tiveram doi filhos, Thomaz Velho, de 46 anos e João Velho, que está com 40. Após a morte do artista, ela prestou uma homenagem ao seu ex-marido.

"Peréio, meu amor, chegou o momento de darmos um até logo. Sou eternamente grata por tudo que me ensinou, me mostrou, pelos nossos filhos, pela nossa história, pela sua história… Vai na luz e continue brilhando. Estaremos por aqui sempre te aplaudindo e perpetuando seu legado. Te amo. Salve Paulo César Peréio!!!", disse ela em uma publicação no Instagram.

Ao longo de sua carreira, Paulo César Pereio fez passagem em grandes novelas como 'Gabriela' (1975), 'Roque Santeiro' (1985), 'Anos Dourados' (1986), 'A Viagem' (1994), entre outras. Além de sua longa carreira na teledramaturgia brasileira, Paulo César Pereio também somou trabalhos marcantes no cinema e no teatro.