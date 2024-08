Cissa Guimarães esbanja beleza em cliques em meio à natureza

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar as fotos de suas férias

Cissa Guimarães arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 28, ao compartilhar algumas fotos em meio à natureza.

A atriz e apresentadora está curtindo as suas férias em Caraíva, na Bahia, e chamou a atenção ao postar duas fotos esbanjando toda sua beleza natural. Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a artista aparece usando um biquíni e chapéu. "Em meio à natureza #férias", escreveu Cissa, que atualmente comanda o programa Sem Censura, da TV Brasil.

Rapidamente a postagem recebeu vários elogios. "Linda", disse o ator Ary Fontoura. "Isso é viver a vida", afirmou uma seguidora. "Sempre linda e com um sorriso farto que encanta", falou outra. "Sempre linda maravilhosa. Mas sempre com um sorriso lindo no rosto. Amo sua risada contagiante", comentou uma fã.

Recentemente, Cissa voltou aos palcos com a última temporada de Doidas e Santas, que comemora 10 anos de história. Em entrevista para a CARAS Brasil, a atriz falou sobre a retomada do espetáculo após quatro anos - ele precisou ser interrompido em 2020, por conta da pandemia da Covid-19.

"Jamais pude imaginar, lá em 2010, que eu estaria de novo aqui no Rio, em 2024, com os meus colegas, com essa plateia lotada, fazendo essa peça com o mesmo texto, a mesma equipe, mesmo elenco (...) E lotando ainda; é maravilhoso! Fico muito feliz que com esse texto, a gente consiga emocionar e divertir a plateia. E eu estou muito emocionada hoje, agradecendo muito aos deuses do teatro."

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cissa Guimarães (@cissaguimaraes)

Cissa Guimarães lembra morte do filho caçula há 14 anos

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães abriu o coração ao falar sobre a morte do filho, Rafael Mascarenhas, que faleceu há 14 anos após sofrer um acidente no Rio de janeiro. Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou um vídeo em que mostra momentos ao lado do herdeiro.

Na legenda, escreveu: "Meu filho amado, hoje é o seu aniversário de Anjo! Um Anjo parrudo de 14 anos que continua espalhando seu amor nos abençoando e iluminando sempre! Te agradeço por me cuidar, continuar me ensinando sempre, por ter tido a benção de ser sua Mãe. Parabéns Rafael, muito obrigada filho, sua Benção meu anjo de Luz! Muita Luz de Rafa para todos nós! Salve Rafael! Te amo infinito!". Confira a publicação!