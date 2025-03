Fabiana Justus volta ao hospital após revelar diagnóstico: 'Na veia'

Fabiana Justus usou as redes sociais para atualizar seus fãs sobre seu estado de saúde e contou que precisou voltar ao hospital nesta quarta-feira, 19

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justususou as redes sociais para atualizar seus fãs sobre seu estado de saúde e contou que precisou voltar ao hospital nesta quarta-feira, 19. Ela foi diagnosticada com infecção urinária após acordar com muita febre e mal estar.

No registro compartilhado, ela mostrou que estava deitada na cama do hospital para receber a medicação do tratamento. "Já cheguei aqui no hospital para tomar o antibiótico na veia", escreveu ela.

Na última terça-feira, 18, a empresária contou que passou mal e precisou ir ao hospital."Meu dia começou no hospital. Acordei com muita febre e mal estar. Graças a Deus era só uma mega infecção urinária. Já estou tratando e já fui liberada para casa", escreveu ela, tranquilizando os fãs.

Fabiana Justus atualiza sobre seu estado de saúde - Foto: Reprodução/Instagram

Desabafo

Recentemente, Fabiana Justus fez um desabafo sobre sua vida pessoal. Ela foi diagnosticada com leucemia no início do ano passado. Atualmente, a doença está em remissão e Fabiana apenas precisa realizar exames periódicos. "Vim falar que meus exames estão ótimos, fiquei super feliz com isso. Mas as vezes também eu me pego pensando que quando eu divido com vocês que meus exames estão ótimos, eu sei que vocês torcem por mim", iniciou.

"Então, sei que vocês ficam felizes, mas eu acho que pode ter gente aí que está passando por perrengues, momentos parecidos e fica achando que por aqui desse lado é tudo mil maravilhas e não é. Existem perrengues, coisas que eu estou lidando, que eu acabo não dividindo tanto", continuou.

"Acho muito importante dizer que esse pós tem seus vários perrenguinhos. Digo 'inho' porque perto de tudo não é nada significativo. Mas acho crucial dizer isso porque sei que existe bastante comparação e minha intenção aqui é inspirar, mas com a responsabilidade de mostrar a realidade também", completou. Leia o desabafo completo!

Leia também: Fabiana Justus relembra fase delicada com o filho caçula: 'Foi horrível'