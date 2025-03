Especialista destaca o poder de Kate Middleton: ‘Vínculo inabalável’

Especialista na realeza britânica faz análise sobre a postura de Kate Middleton ao voltar a ser destaque na família real após período delicado na vida pessoal

A princesa de Gales Kate Middleton está de volta à ativa na família real britânica após um ano desafiador em sua vida pessoal. Ela ficou longe dos eventos oficiais da realeza enquanto se recuperava do câncer em 2024. Agora, em 2025, a esposa do príncipe William é presença confirmada em vários eventos e se destaca pelo seu brilho e postura. Tanto que especialistas na família real fizeram uma análise sobre o papel fundamental de Kate para a família real.

Em entrevista na revista People, a especialista e historiadora Amanda Foreman destacou que Kate Middleton possui um vínculo inabalável com o príncipe William e um propósito em sua postura na realeza. Com isso, o retorno da agenda oficial dela com vários compromissos é um ponto importante. “Ela está mantendo sua mensagem e projetando a imagem muito madura e com elegância contida”, afirmou.

Inclusive, os especialistas ressaltaram a preparação de Kate Middleton para se tornar rainha no futuro. Ela é vista como alguém que consegue equilibrar suas responsabilidades e que prioriza sua família, o que faz uma boa imagem para suas aparições como representante da realeza. “Ela tem sido muito boa em administrar expectativas, e é sensato que ela seja mais controlada. Porque, quando ela faz mais do que as pessoas esperavam, isso tem um impacto maior. É evidente que ela está se sentindo melhor do que poderia se imaginar neste momento”, disse a biógrafa Sally Bedell.

A biógrafa Ingrid Seward afirmou: “Leva tempo para se sentir confortável e fazer as coisas do seu jeito sem ter preocupação frequente”. E a diretora de moda Bethan Holt completou: “Ela tem uma firmeza interior sobre o que quer e uma motivação que será refletida no que ela faz e no que veste”.

Tendência fashion no look de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton mostrou que está antenada com as tendências do universo fashion. Nesta semana, ela participou de um evento oficial da realeza e chamou a atenção com seu look vermelho. Porém, o destaque ficou com o laço no modelito, o que é uma tendência entre os apaixonados por moda.

O laço fez parte do casaco estilo sobretudo que ela usou para prestigiar o Dia da Commonwealth. O detalhe chamou a atenção pelo tamanho e por dar um toque descontraído ao look, que era todo com linhas retas e alfaiataria.

Vale lembrar que a tendência do laço já apareceu em outras celebridades nos últimos tempos, como a atriz e cantora Ariana Grande, a socialite Kim Kardashian e a modelo Hailey Bieber.

Kate Middleton - Foto: Getty Images

