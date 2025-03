Daniela Albuquerque faz festa do pijama luxuosa para os 10 anos da filha; veja

Em sua mansão, Daniela Albuquerque faz grande festa do pijama para celebrar os 10 anos da filha caçula, Antonella, e impressiona com os detalhes

A filha caçula de Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo, Antonella, completou 10 anos nos últimos dias e ganhou uma grande festa do pijama. Em sua mansão, a apresentadora da RedeTV! organizou a noite do pijama para a herdeira celebrar a data com as amigas.

O tema escolhido para o evento foi de ursinhos, em tons de marrom e branco, com alguns detalhes em dourado. Combinando com a festa, a jornalista escolheu um vestido marrom e até colocou um pequeno urso em seu look.

Antonella também caprichou na produção para celebrar em grande estilo. Para sua festa, ela apareceu com um vestido feito especialmente para ela e para data. A peça era rosa com ursinhos. Em um vídeo, Daniela Albuquerque exibiu os detalhes de antes e durante da grande festa do pijama.

"Registrar momentos especiais é eternizar o que realmente importa. O sorriso, o brilho no olhar, a energia contagiante da minha Antonella ao lado das amigas… que alegria ver essa troca tão genuína! Cultivar esses instantes é alimentar o coração com amor e lembranças que ficarão para sempre.

Agradeço de coração a presença das amigas que tornaram esse dia ainda mais especial e aos parceiros que deixaram a festa ainda mais bonita. Cada detalhe fez toda a diferença!", escreveu a famosa sobre o momento.

É bom lembrar que, além de Antonella, Daniela Albuquerque e o dono da RedeTV! tem mais uma filha, a primogênita Alice, de 12 anos.

Veja como foi a festa de aniversário da filha de Daniela Albuquerque:

Qual a diferença de idade de Daniela Albuquerque e o marido?

Aos 42 anos de idade, Daniela Albuquerque é casada com Amilcare Dallevo, de 67 anos. A diferença de idade do casal, de 25 anos, chama a atenção de muita gente, contudo, isso nunca foi um problema para eles. Durante entrevista ao Heloísa Tolipan, a jornalista falou o que pensa.

"Não tenho problema com idade e nem com o tempo, não me preocupo com isso. Não tenho essa questão de estar envelhecendo. Me sinto realizada, tenho uma filha de 12 anos e uma de 9, e adoro. Temos 25 anos de diferença, eu e Amilcare, e 17 anos de casados. Ainda me sinto uma menina sonhadora, divertida, e acho que a cabeça da gente é jovem", refletiu na época da conversa

"O corpo pode até mudar, e não temos como fugir disso. Aproveitar a vida e ficar atrelado a não envelhecer é uma bobagem. Acho que quando se pensa positivo, as coisas boas vêm. Preocupação envelhece", declarou há um tempo atrás.

