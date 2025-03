Pedro Bial divide foto rara ao lado da esposa em data especial: 'Felicidade'

O apresentador Pedro Bial prestou uma homenagem especial à esposa jornalista, que completou mais um ano de vida; confira

Pedro Bial iniciou o dia em clima de festa! Por meio das redes sociais, o apresentador prestou uma homenagem especial à esposa, a jornalista Maria Prata, que completa 46 anos de vida nesta quarta-feira, 19.

Em celebração a data, Bial escolheu um clique raro e romântico do casal, onde os dois aparecem trocando beijos, e aproveitou para se declarar à amada. "Muita felicidade, meu amor aniversariante", escreveu o comunicador na legenda da imagem.

A jornalista também comemorou o início do novo ciclo em seu perfil oficial com uma foto de quando ainda era criança. "46 hoje. Já não bebo tanto quanto na foto acima, não se preocupem, mas continuo sabendo comemorar!", divertiu-se ela na legenda.

Pedro Bial e Maria Prata se casaram em 2015 e são pais de duas meninas: Laura, de 7 anos, e Dora, de 5. Além das pequenas, o apresentador também é pai de Theo Bial, José Pedro, Marina e Ana Bia, frutos de relacionamentos anteriores. Discreto, o famoso costuma compartilhar raros cliques em família.

Pedro Bial parabeniza a esposa - Reprodução / Instagram

Como ganhar o BBB? Pedro Bial aponta melhor estratégia

Pedro Bial marcou gerações e fez história na TV ao comandar durante anos o Big Brother Brasil. Sempre lembrado como o primeiro apresentador do reality show da TV Globo, o comunicador participou do 'BBB: O Documentário', disponível na Globoplay.

Ao longo da entrevista, Bial comentou sobre a trajetória dos confinados e apontou a melhor estratégia para ganhar a competição. Vale lembrar que o comunicador esteve no comando do BBB até a 16ª edição, quando estreou seu programa 'Conversa com Bial', substituindo o 'Programa do Jô' na grade da emissora; confira mais detalhes!

