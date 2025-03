Isabel Veloso explica procedimento importante em tratamento contra o câncer

Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, a influenciadora Isabel Veloso mostrou aos seguidores uma etapa importante em seu tratamento: "Dói bastante"

Nesta quarta-feira, 19, a influenciadora Isabel Veloso usou as redes sociais para detalhar uma etapa importante de seu tratamento contra o câncer. Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, a esposa de Lucas Borbas e mãe do pequeno Arthur compartilhou um vídeo explicando sobre a punção de porth-a-cath , um cateter venoso central implantado sob a pele do peito do paciente para realizar a quimioterapia.

"Enquanto a enfermeira preparava os materiais, eu estava ali morrendo de medo, porque dói muito. Ela estava tentando me acalmar, conversando comigo e já veio fazer a limpeza do local para a punção do port-a-cath. Ela colocou esse fundo estéril e já estava procurando silicone que fica bem no meio do port-a-cath que é ali que você coloca a agulha", relatou Isabel.

Na sequência, a influenciadora ressaltou que é um procedimento dolorido, mesmo que suportável. "No vídeo, parece bem fininha, mas a agulha é um pouco grossa e machuca bastante a pele. Não é uma dor insuportável, mas dói bastante. Eu estava tentando disfarçar a dor que eu estava sentindo. Chegou uma hora que já não deu mais para disfarçar. Eu falei que estava doendo e ela falou: 'será que está no lugar certo?'. Já fiquei traumatizada. Logo depois ela terminou de fazer o curativo e eu tomei a minha lindíssima medicação (Nivolumab). E é isso, gente! Um beijo!", completou.

Maternidade

No último dia 27, Isabel Veloso encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos do ensaio newborn do filho, Arthur. Ao lado do marido, Lucas Borbas, a influenciadora posou com o pequeno, de apenas um meses de vida, no colo.

"Como eu amo ter essa família", escreveu na legenda.

Nos comentários, os seguidores ficaram encantados pelos cliques. "Que bom ver vocês três juntos!!", escreveu uma fã. "A prova viva que o amor existe de verdade", ressaltou outra. "Lindos! Deus abençoe a vida de vocês", declarou mais uma. Veja as fotos!

