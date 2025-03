Caso Neymar: Existe adesivo anticoncepcional masculino?

Modelo que diz ter ficado com Neymar Jr em festa cita adesivo masculino. Entenda o que o adesivo anticoncepcional e quem pode usar

O nome do jogador de futebol Neymar Jr virou alvo de rumores após a modelo Any Awuada falar no programa Fofocalizando, do SBT, que teria ficado com o atleta durante uma festa dos amigos dele na semana passada. Ela disse que os dois foram juntos para o quarto e que não usaram preservativo, sendo que ele usava apenas um adesivo na pele. Com isso, as pesquisas sobre o adesivo anticoncepcional cresceram. Saiba mais sobre o assunto:

O adesivo contraceptivo ou anticoncepcional existe, mas é apenas para mulheres. O item não deve ser usados por homens. Por enquanto, os métodos contraceptivos masculinos são apenas os preservativos e a vasectomia.

De acordo com reportagem do site VivaBem UOL, o adesivo anticoncepcional transdérmico possui hormônios femininos e funciona ao liberar estrogênio e progesterona no organismo, o que inibe a gravidez. A função do adesivo é promover um ambiente que não permita que o espermatozoide consiga chegar ao óvulo, como bloquear a ovulação e promover modificações no endométrio.

Desse modo, o adesivo é indicado apenas para ser usado em mulheres. Este método custa entre R$ 50 e R$ 130 por mês. Outro destaque é o adesivo não é um método que previne doenças sexualmente transmissíveis - apenas o preservativo convencional possui essa barreira física contra infecções.

A polêmica envolvendo Neymar Jr

Na semana passada, o colunista Leo Dias fez revelações sobre uma festa de amigos de Neymar Jr que aconteceu no interior de São Paulo. O jornalista apontou que o jogador de futebol esteve no evento e teria ido para um quarto com uma modelo contratada.

No programa Fofocalizando, do SBT, Leo Dias conversou com a modelo Any, que afirmou ter ido para a cama com Neymar Jr e recebido R$ 20 mil para ir à festa. No entanto, a assessoria de imprensa de Neymar Jr informou que ele não esteve na festa.

