Após passar mal, Virginia aponta batalha espiritual: 'Inferno se irritou'

Fazendo orações de madrugada, Virginia aponta batalha espiritual como causa de seu mal estar; influenciadora foi tirada do chão do banheiro

A influenciadora Virginia Fonseca contou nesta quarta-feira, 19, como está se sentindo após passar muito mal no dia anterior. Depois de passar por exames, a esposa de Zé Felipe falou que os resultados deram normais e que possivelmente está enfrentando uma batalha espiritual.

Acordando nos últimos dias de madrugada para fazer orações, a empresária comentou que precisou ser tirada do chão do banheiro pela mãe, Margareth Serrão, após quase desmaiar ao sentir-se mal. Nesta terça-feira, 18, a influencer acordou sentindo enjoo, cansaço, arrepio e outros incômodos.

"Meu painel viral saiu, não deu nada, exame não deu nada, ontem, meu filho, o que eu passei, tão falando, recebendo bastante directs falando que é batalha espiritual, o que te falaram, mãe?", disse sobre os seguidores também apontarem sobre a possibilidade dela estar enfrentando uma luta.

A mãe dela então concordou: "Falaram pra mim que quando a maior influenciadora do Brasil se uniu a orações, o inferno se irritou, se levantou e foi contra você, você, continue, tá todo mundo orando pra você, firme no propósito de deus".

Virginia Fonseca então relatou que ficou muito mal: "O que deu em mim, ninguém explica não, dormi o dia inteiro, mal, minha mãe foi me buscar no chão do banheiro, quase desmaiei".

