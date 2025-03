Camilla Camargo se derrete ao comemorar o aniversário da filha: 'Minha vida'

A atriz Camilla Camargo compartilhou um vídeo encantador ao comemorar o aniversário de quatro anos de sua filha caçula, Julia

Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de sua filha caçula, Julia. A menina, fruto de seu casamento com Leonardo Lessa, completou quatro anos nesta segunda-feira, 17.

Para comemorar a data mais que especial, a atriz compartilhou em seu perfil um vídeo recordando vários momentos da herdeira, incluindo seu nascimento e momentos com a família, e prestou uma bela homenagem para ela.

"Viva você, amor da minha vida. A princesa que eu sempre pedi pra Deus. Filha você é parte de mim, você veio para me mostrar como amor de mãe não divide e sim multiplica, você vem com sua personalidade forte, sua inteligência e carinho e me ensina diariamente, me faz crescer, me preenche e me transborda amor. Te amo tanto minha filha, obrigada por entre tantas pessoas no mundo ter vindo como minha filha. Obrigada, Leonardo Lessa... viva a Juju, viva nossa família", escreveu a artista, que também é mãe de Joaquim, de cinco anos.

Mais cedo, Julia ganhou uma homenagem especial de seu avô, o cantor Zezé Di Camargo. O sertanejo postou uma foto da neta com sua herdeira mais nova, a bebê Clara Lacerda Camargou, e a parabenizou. "Hoje é um dia mais do que especial! Estamos comemorando o aniversário da minha princesinha, da caçulinha das minhas netas, da única mulherzinha entre meus netos. Você traz tanta alegria para a nossa família, com seu jeitinho encantador e essa voizinha que é, sem dúvida, a mais charmosa do Brasil! (...)", se derreteu o famoso.

Confira:

Camilla Camargo chama atenção ao postar clique raro com o enteado

Na última quarta-feira, 12, Camilla Camargo usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu enteado, Antonio Lessa. O rapaz, filho de seu marido, Leonardo Lessa, completou 18 anos.

"Uau 18 anos, e pensar que quando te conheci você tinha só 8, e hoje está chegando a maior idade como esse homem INCRÍVEL, de um caráter incontestável, de um coração gigante que me enche de orgulho. Amo você e te desejo o que há de mais especial no mundo. Obrigada por fazer parte da minha vida viva você", disse ela. Confira o post!

