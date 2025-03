Virginia e Zé Felipe se surpreendem com a filha: 'Melhor que muita gente'

Ao posarem para foto juntos, Virginia e Zé Felipe se surpreendem com a habilidade da filha, Maria Flor; veja o que a pequena fez

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, de dois anos, surpreendeu os pais com mais uma habilidade. Além de ser vaidosa, carismática e ter uma legião de fãs, a herdeira do meio do casal mostrou que sabe tirar foto.

Nesta quarta-feira, 19, a empresária postou cliques feitos pela menina e falou sobre ela conseguir tirar registros melhor do que muita gente. Além de tirar fotos dos pais, Floflo ainda exibiu todo seu charme ao fazer pose para a câmera.

"Achei aqui na galeria as fotinhos que a Floflo fez nossa e depois a gente fez uma dela. Ps: ela sabe tirar foto tá melhor que muita gente", contou a apresentadora do SBT sobre a filha.

Ainda nesta quarta-feira, 19, Virginia Fonseca encantou ao mostrar como Maria Flor se arruma para ir à escola. A garota aposta em acessórios para deixar o uniforme diferenciado, perfume e até maquiagem.

Veja as fotos feitas por Maria Flor:

