Após chorar muito, Ticiane Pinheiro fala sobre surpresa de Fabiana Justus

Horas antes da festa de Rafa Justus, Ticiane Pinheiro chorou muito ao achar que Fabiana Justus não iria ao evento; apresentadora falou sobre surpresa

A apresentadora Ticiane Pinheiro falou sobre a surpresa que Fabiana Justus fez na festa de Rafaella Justus. Em tratamento contra o câncer e em recuperação de um transplante de medula, a influenciadora combinou com Roberto Justus de aparecer no evento sem avisar.

Horas antes da celebração, a apresentadora ligou para a ex-enteada e caiu no choro acreditando que ela não poderia comparecer no momento especial. Contudo, Fabiana Justus estava escondendo sua aparição surpresa. A empresária apareceu no local após passarem um vídeo dela enviando um recado para Rafaella Justus.

Ao entrar no espaço de máscara, a herdeira de Roberto Justus emocionou a todos e Ticiane Pinheiro falou sobre não saber que ela poderia comparecer com cuidado. "Foi demais! Fiquei muito feliz! Eu não sabia, tinha chorado com ela no telefone de manhã porque eu queria muito que ela vivesse esse momento com a gente", relembrou que ficou muito emocionada logo ao acordar no dia da festa e fala com ela pelo telefone.

"Ela me enganou direitinho. Disse que os médicos não tinham deixado ela ir. Amei a surpresa! Amo muito, Fabiana Justus", escreveu a esposa de Cesar Tralli respondendo a pergunta sobre ela não saber que ela apareceria.

Ainda em seus stories, Ticiane Pinheiro contou qual foi o presente que Rafaella Justus deu para cada uma de suas 15 amigas. Além de presentear as 15, a jovem deu para seus convidados mais de um tipo de lembrancinha. A organizadora responsável pelo evento, Andrea Guimarães, exibiu quais foram os mimos escolhidos pela cliente.

Festa de Rafaella Justus

A festa de Rafaella Justus aconteceu na sexta-feira, 30, em um hotel em São Paulo. A planejadora de eventos dos famosos, Andrea Guimarães, foi a responsável por todos os detalhes. O bolo e os doces foram feitos pela confeiteira Mariana Junqueira. Os shows escolhidos foram o de Pedro Sampaio e MC Kevinho.

O convite enviado foi uma caixa iluminada com led. Do lado de fora, a caixa foi estampada com desenhos de rosas branca em um fundo cinza e as iniciais do nome da aniversariante em tom de rosa. Por dentro, os convidados se depararam com uma rosa dividida em pétalas.

É bom lembrar que todos os gastos da festa, exceto vestidos e shows, pagos por Ticiane Pinheiro, foram bancados pelo pai, o empresário Roberto Justus, que dançou com a herdeira a valsa coreografada. Além do momento da valsa, a aparição surpresa de Fabiana Justus foi destaque na celebração de luxo.

