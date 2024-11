Cirurgião entrega segredo da beleza de Deborah Secco: 'Detalhe essencial'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi analisa as escolhas cirúrgicas da atriz Deborah Secco

Em suas redes sociais, Deborah Secco (44) sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 26 milhões de seguidores. Nesta semana, a atriz roubou a cena ao compartilhar diversas fotos em que apareceu usando um biquíni fio dental laranja, exibindo o seu corpão definido, repleto de curvas. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi analisa as escolhas cirúrgicas da artista e entrega seu segredo da beleza.

Prestes a completar 45 anos, Deborah Secco é considerada por muitos como uma das atrizes mais bonitas do país. O Dr. Nicola Biancardi, ao analisar os procedimentos cirúrgicos da artista, avalia que ela apresenta musculaturas delicadas e femininas, e um percentual de gordura muito baixo que permite evidenciar a definição muscular abaixo da pele.

"A atriz é uma referência para quem busca equilíbrio entre força, leveza e naturalidade. Com uma prótese de mama no tamanho ideal — sem exageros —, Deborah mantém um colo de mama bem marcado, que realça ainda mais sua silhueta elegante. A escolha de biquínis com tiras laterais finas e cintura alta ressalta as curvas femininas, especialmente em um corpo com proporções que fogem ao padrão reto, destacando as formas naturais da brasileira. Essa modelagem enaltece a cintura e o quadril, criando um visual harmônico e moderno", declara.

O cirurgião explica as intervenções estéticas escolhidas pela atriz: "Deborah Secco é adepta de procedimentos que valorizam a qualidade da pele, um detalhe essencial para quem mantém um corpo tão sequinho".

"Bioestimuladores de colágeno, por exemplo, são parte de sua rotina de cuidados, ajudando a pele a ganhar mais firmeza e elasticidade ao estimular a produção natural de colágeno. Já os tratamentos com lasers avançados contribuem para uniformizar e regenerar a pele, garantindo uma aparência mais viçosa e rejuvenescida. Essas tecnologias permitem que Débora mantenha uma pele firme e radiante, mesmo com um percentual de gordura muito baixo, um desafio comum em corpos magros", explica.

COMO TER UM CORPO IGUAL DA ATRIZ?

O especialista em cirurgia plástica entrega quais os segreos para quem deseja ter um corpo similar ao da atriz Deborah Secco. O Dr. Nicola menciona é importante estar atento também para a cicatrização após um procedimento estético.

"Para quem sonha em alcançar um corpo semelhante, é importante ressaltar a atenção às cicatrizes em procedimentos estéticos. Pacientes que desejam essa silhueta devem planejar cuidadosamente a posição das cicatrizes para que fiquem dentro das linhas do biquíni, especialmente em cirurgias como abdominoplastia ou lipoescultura. As cicatrizes arqueadas e discretas são essenciais para manter a harmonia visual", finaliza.

