Ana Paula Siebert mostra detalhes da festa de Halloween que fez para filha

Aproveitando o Halloween, Ana Paula Siebert mostra detalhes da festa que fez para a filha, Vicky Justus, celebrar a data com os amiguinhos; confira

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, adora organizar mesas e festas para a sua família. Aproveitando o Halloween, a loira promoveu um evento com o tema para a filha, Vicky Justus, de 4 anos, divertir-se com seus amiguinhos.

Nesta terça-feira, 08, aconteceu a reunião "assustadora" no salão de festas do prédio de luxo onde mora em São Paulo e a esposa do empresário mais uma vez impressionou com a decoração impecável. Para o Halloween da herdeira, ela escolheu enfeites típicos da data como abóboras e pediu para Andrea Guimarães, organizadora da festa de 15 anos de Rafaella Justus e de Fabiana Justus, misturar os elementos com Mickey e Minnie.

Ana Paula Siebert comentou que a escolha foi para suavizar o tema de Dia das Bruxas, já que se tratava de uma reunião infantil. Inclusive, os personagens visitaram a comemoração e animaram as crianças. Na mesa principal, a influenciadora mostrou que vários bolos e doces foram confeccionados nas cores laranja, roxo e preto, pela confeiteira, Mariana Franco Junqueira, a mesma profissional que fez os doces para o festão de Rafaella Justus.

Claro que, além da mesa principal, a esposa de Roberto Justus montou mesas com acessórios combinando com o tema para os convidados e até as crianças. Ela e a filha foram vestidas com look da família Addams. Vicky Justus foi de Wandinha e entrou no personagem com peruca e até maquiagem.

Entre os convidados estavam a filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, as gêmeas de Fabiana Justus, Chiara e Sienna, e também Rafaella Justus apareceu com uma roupa de pirata.

Ainda nos últimos dias, Ana Paula Siebert fez uma festa de aniversário para a boneca de Vicky e impressionou ao montar um look para a pequena com uma sandália de mais de R$ 3 mil para um evento de uma amiguinha.

Vale lembrar que em junho, a famosa também organizou uma festa junina para a herdeira celebrar a data com seus amiguinhos com muita diversão

Veja os detalhes da festa de Halloween de Vicky Justus:

