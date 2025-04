Carol Celico posta fotos com os filhos e se declara: 'Nada é melhor que vocês'

A empresária e influenciadora digital Carol Celico encantou ao compartilhar fotos com seus três filhos, Luca, Isabella e Rafael

Carol Celico encheu as redes sociais de amor ao compartilhar fotos inéditas com os três filhos: Luca, de 16 anos, Isabella, de 13, e Rafael, de 10 meses.

Nas fotos, a empresária e influenciadora digital aparece combinando o look com os herdeiros, e na legenda, ela se declarou para eles. "Um dia especial | Nada é melhor que vocês, meus filhos!", afirmou a artista no começo do texto.

"Obrigada por me tornarem mãe, por me fazerem aflorar a maternidade a cada dia, por serem os melhores filhos que eu poderia sonhar! É uma honra e um privilégio educar e amar vocês... "Love you to the moon and back!". Deus abençoe vocês, hoje e sempre!", completou.

Os internautas encheram o post de elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Família linda", escreveu outra. "O caçula é a xerox da mãe! Lindas fotos", falou uma fã. "O adolescente parece com a mãe e a menina com Kaká", observou mais uma.

Vale lembrar que Luca e Isabella são filhos de Carol Celico com o ex-jogador de futebol Kaká. Já Rafael é fruto de seu atual casamento com o empresário Eduardo Scarpa.

Carol Celico comemora mesversário do filho caçula

No dia 15 de março, Rafael completou 10 meses de vida e ganhou um bolo especial dos papais. Em seu perfil, Carol Celico postou uma sequência de fotos do menino e comentou a dificuldade para fazer as fotos dele ao lado do bolo.

"Oficialmente nos 10 meses desse amor sem fim! Cada dia com o Rafa é uma nova descoberta, cheia de sorrisos, amor e muita fofura (mesmo que as fotos fiquem cada vez mais desafiadoras!)", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Em outro post, Carol postou mais fotos com Rafa e também com o marido, Eduardo, e falou sobre o mesversário. "Celebramos os 10 meses do Rafa, mas amor assim a gente registra todos os dias! Mais um pouco desses momentos especiais", disse ela.

