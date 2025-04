Baptista Miranda relembra chegada ao Brasil e acolhimento: 'Coração grande que vocês têm'

Influenciadores

Baptista Miranda, influenciador angolano que conquistou público brasileiro, fala sobre estreia de talk show e comenta relação com o Brasil

Baptista Miranda é conhecido como o maior influencer da Angola, mas foi no Brasil que seu conteúdo o alçou para um sucesso até então inimaginável. O jovem de 22 anos conquistou o público brasileiro com o humor espontâneo e agora, na mesma linha cômica sem rodeios, estreia o talk show Quase Sério, onde promete gerar entretenimento para todas as idades. O primeiro episódio do programa vai ao ar na próxima segunda-feira, 7, no YouTube e na terça-feira, 8, na PlayTV.

Longe da Angola há alguns anos, o influenciador aproveita o momento para relembrar a chegada ao Brasil: "Coração grande que vocês têm", fala sobre o acolhimento com o qual foi recebido pelo povo brasileiro em entrevista à CARAS Brasil.

Hora do protagonismo

Baptista Miranda vive um momento que mistura nostalgia, conquista e entusiasmo. Conhecido por seu humor direto e espontâneo, o influenciador assume as rédeas de sua própria criação: o talk show Quase Sério, projeto da W7M que será transmitido pela PlayTV. “Realizar um evento desse e ver tanta gente que nem é do meu país vindo me apoiar... fico muito feliz”, reflete Baptista.

O CEO da W7M, Felipe Funari, comentou sobre a criação: “Atualmente, nos portamos como uma espada de dois gumes na criação de conteúdo, ou seja, trazemos novos públicos para os esports, e levamos entretenimento a partir dos nossos creators para a nossa comunidade”. Já Charles Faria, Head de Marketing, enfatizou a importância do projeto: “Os nossos criadores não estão relacionados apenas ao mundo dos games, por isso nosso incentivo é criar projetos para todas as gerações como um todo, alcançando diferentes públicos e impactando o entretenimento digital".

Para Leonardo Zalcman, Vice-Presidente da PlayTV, o Quase Sério nasceu de um desejo antigo: “Por muito tempo, desde que o Baptista chegou ao Brasil, ele teve muito destaque em projetos de terceiros. Já tinha passado da hora dele ter um programa dele, um produto pensado por ele”, explica.

Amizade e risadas

A proposta de Baptista é simples e autentica: conversar com leveza, sem filtros, mas sempre arrancando boas risadas e confissões inesperadas dos convidados - até agora, todos bons amigos do angolano. “Cada episódio é especial”, reforça o influenciador, citando o cuidado em adaptar quadros e dinâmicas a cada pessoa que participa.

Entre os nomes que já gravaram estão Lucas Inutilismo, Matheus Ueta, Maurício Meirelles e até o sósia do Neymar. “O intuito do programa é esse: zoar, tirar a pessoa que tem uma imagem séria e colocá-la em um contexto divertido.”

Além dos convidados, a sintonia entre Baptista e Trajano também é ponto alto do talk show e vai além das câmeras. Os dois se conheceram assim que o estrangeiro chegou ao Brasil e, desde então, passaram de amigos a parceiros de trabalho inseparáveis.

“A gente mora junto há um ano e meio, passa sete dias da semana juntos. Parece que a gente é irmão”, conta Trajano, que também participa do programa - até fez uma tatuagem no primeiro episódio. “Eu achava que era zoeira... mas é quase sério, né?”, brinca.

Liberdade criativa

Segundo Leonardo, o espaço ocupado por Baptista na PlayTV é aberto a toda a criatividade do influenciador: "Sempre apostamos em grandes nomes e influenciadores, isso tá presente desde 2013, quando o Luciano Amaral, o Rafinha Bastos e o Cauê Moura começaram com a gente", afirma. "Queremos que a PlayTV seja um espaço para ideias inovadoras que serão testadas e adaptá-las com agilidade, sempre com um foco em algo que seja divertido e autêntico."

"A ideia de trazer o Baptista para o programa foi muito dele, ele queria algo que fosse dele de verdade. Quando ele comentou sobre fazer algo com a sua identidade, a gente entrou de cabeça", revela. "O Baptista tem muito carisma e humor, e a gente queria usar isso ao máximo, sem perder a essência dele."

Sobre o estilo do programa, Zalcman não hesita em afirmar: "O humor que estamos trazendo é algo muito brasileiro". Segundo o vice-presidente da PlayTV, o objetivo é que "as pessoas se sintam à vontade para falar o que quiserem, mas sempre com cuidado para não ultrapassar os limites e respeitar o espaço de todos os convidados". "É importante que o conteúdo seja autêntico, mas também responsável", conclui.