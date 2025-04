Médica comenta caso de Maya Massafera e explica como aumentar o bumbum de forma segura

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã plástica Heloise Manfrim aponta procedimentos que conseguem resultados mais naturais na harmonização glútea

Maya Massafera (44) – que passou pela transição de gênero no ano passado – revelou que quer aumentar o bumbum. “Quero ele bem grande”, disse a influenciadora. Ultimamente, os procedimentos para essa região vêm ganhando destaque. Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã plástica Heloise Manfrim explica que é possível melhorar desde as irregularidades, como a celulite, até o formato e questões anatômicas. Segundo a especialista, lipoenxertia tem despontado como procedimento que consegue resultados mais naturais.

“O principal deles é a harmonização glútea, que compreende todos os recursos utilizados para melhorar principalmente a forma, mas também o volume do glúteo. É possível melhorar desde as irregularidades, como a celulite, até o formato e questões anatômicas, como a concavidade lateral, chamada de hip-dip. Outro desejo é o de elevar o glúteo. Tudo isso entra como indicação para a harmonização glútea”, diz Heloise, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

A médica informa que existem muitos recursos utilizados para esses fins. O mais polêmico é o polimetilmetacrilato, o famoso PMMA, uma estrutura plástica com milhões de microimplantes, de micropróteses. “Quando aplicados na região do glúteo, ele confere turgor, aumenta o volume e melhora o formato. Mas esse é um preenchedor definitivo e halógeno, ou seja, um material que não é do próprio corpo da paciente. Ao longo do tempo, a substância pode provocar uma reação do sistema imune, inflamando a região”, pontua.

“A ressecção cirúrgica é, então, necessária, acometendo o formato e gerando cicatrizes. Essas cirurgias têm caráter reparador e reconstrutor, para melhorar a saúde física da paciente, porque não há um antídoto, a não ser a ressecção cirúrgica”, completa a cirurgiã plástica.

Em contrapartida, a médica ressalta que existem recursos mais seguros, como bioestimuladores e preenchedores biocompatíveis. “O ácido hialurônico volumiza e também melhora o formato do glúteo; já a hidroxiapatita de cálcio e o ácido poli-L-lático ajudam em casos de flacidez leve e celulite, conferindo turgor à pele, mas volumizam menos. A combinação desses recursos é uma estratégia para melhorar o glúteo. A vantagem está no fato de as substâncias serem absorvíveis e biocompatíveis (com duração de um ano em média) e possuírem antídotos, caso haja algum problema. A parte negativa delas é que elas não volumizam tanto”, fala a especialista.

Na cirurgia plástica, um dos destaques é a lipoenxertia, que usa a gordura do próprio paciente para volumizar e melhorar o formato. “Com a gordura do paciente, a taxa de rejeição é reduzida, porque o tecido é autólogo. No entanto, a parte negativa é que a gordura pode ser reabsorvida – as taxas de reabsorção giram em torno de 30%. E, também, é importante lembrar que a gordura funciona exatamente como gordura. Ou seja, o volume aumenta se a paciente engordar; e diminui se ela emagrecer”, salienta a médica.

“Para dar mais previsibilidade de resultado, existe a técnica mundialmente reconhecida KA Method, do Dr. Carlos Manfrim (cirurgião plástico). Nela, há uma sequência de aplicação de gordura no glúteo em determinadas porções e quantidades para resultados consistentes. Com a gordura, os resultados são excelentes e naturais, com uma vantagem adicional: a paciente ganha uma lipoaspiração, porque é necessário captar essa gordura de algum lugar (e selecionamos a área onde o paciente tem maior acúmulo)”, destaca a médica.

Em relação aos tratamentos, ela lembra que é indicado sempre procurar bons profissionais, com boas práticas. “E, por fim, devemos lembrar que os tratamentos estéticos e os hábitos de vida saudáveis ajudam na intensificação e manutenção do resultado. Existem basicamente três músculos no glúteo (o máximo, o médio e o mínimo) e o substrato muscular é importante para melhorar o formato do glúteo. Além disso, os hábitos saudáveis ajudam contra a celulite, que mostra na pele o que está sendo feito por dentro”, finaliza.

