Que chique! Virginia Fonseca movimentou as redes sociais ao presentear a amiga, Duda Freire, com itens de luxo em seu aniversário; saiba os valores

Na tarde desta quinta-feira, 10, Virginia Fonseca surpreendeu a amiga Duda Freire com um presente luxuoso. A influenciadora escolheu itens de uma grife renomada: uma bolsa tote em crochê e um óculos de sol com logotipo triangular, ambos da Prada.

O mimo de Virginia não passou despercebido! Juntos, os acessórios somam cerca de R$ 13.750 — sendo a bolsa avaliada em R$ 10.500 e os óculos, R$ 3.250, segundo o site oficial da marca italiana.

Empolgada com a surpresa, Duda se emocionou antes mesmo de abrir os pacotes."Eu estou até desnorteada... Melhor presente que eu ganhei até hoje", celebrou antes de abrir as sacolas. "Você nem viu o que é", respondeu a apresentadora do Sabadou. "Não, só pela sacola já é o melhor que eu já ganhei", confessou a amiga.

Ao experimentar os óculos, Virginia fez questão de elogiar a produção: "Ficou chique", disse, encantada com o resultado. A influenciadora também revelou que não tinha visto a bolsa ao vivo antes de presentear a amiga, o que deixou o momento ainda mais especial.

Veja as fotos:

Virginia Fonseca surpreende amiga com presentes de luxo. Foto: Reprodução/Instagram

Homenagem

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, completou sete meses na terça-feira, 08, e dias antes ganhou mais uma festinha de mesversário para a data. Dessa vez, a influenciadora digital resolveu escolher um tema especial para homenagear o seu pai falecido, Mário Serrão.

Como ele era luso-americano e chegaram até a morar uma época em Portugal, a empresária escolheu a cultura do país para a decoração e os docinhos. O bebê e as irmãs, Maria Alice e Maria Flor, também usaram looks inspirados no tema para a celebração.

"7 meses do goido mais lindo do mundo! Que Deus abençoe sua vida sempre meu filho, lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria, felicidade e sucesso! Sua família te ama mais que tudo escolhemos o tema PORTUGAL em homenagem ao meu pai, minha maior saudade", escreveu a famosa na legenda.

No dia em que aconteceu o mesversário de José Leonardo na mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Virginia Fonseca também comemorou seu aniversário de 26 anos e o pequeno roubou a cena nos cliques com o bolo gigante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

