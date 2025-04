Maiara sugere fim da dupla com a irmã, Maraisa, e intriga os fãs

A cantora sertaneja Maiara, que faz dupla com a irmã gêmea Maraisa, faz declaração misteriosa ao dizer que está "pensando em mudar de dupla"

Nesta quinta-feira, 10, a cantora Maiara, de 37 anos, deixou os fãs intrigados ao sugerir, em post publicado nos stories de seu perfil no Instagram, romper a dupla sertaneja com a irmã gêmea, Maraisa. Na ocasião, a artista escrveu "Tô pensando em mudar de dupla", e não esclareceu o motivo da possível decisão.

De acordo com a Quem, a assessoria de imprensa da dupla informou que ainda não pode comentar sobre o assunto.

Nesta quarta-feira, 9, as irmãs surgiram juntas em uma foto com o produtor musical Eduardo Pepato. Na legenda da publicação, ele escreveu: "Bora começar?". Maiara, por sua vez, comentou: "Deus nos abençoe".

Maiara intriga os fãs ao fazer declaração misteriosa sobre o fim da dupla com a irmã gêmea, Maraisa - Foto: Reprodução/Instagram

Namorado de Maiara ganha declaração de aniversário

No início da semana, Maiara se declarou ao namorado, Matheus Gabriel, com quem ela reatou após encerrar o seu relacionamento com Mohamed Nassar em fevereiro deste ano.

"Ele conseguiu me enganar [dizendo] que ele fazia 29 anos em todos os aniversários que eu estava com ele… o mais engraçado é que a gente se conheceu no dia do aniversário dele… então hoje faz dois anos de muita parceria, cúmplidade, companheirismo, acho que já te amava e nem sabia", iniciou em seu perfil no Instagram.

"Um dia ele me contou q eu era a mulher que ele mais desejava e eu antes de saber disso numa das maiores coincidências da minha vida entrei no Instagram de um amigo e vi o sorriso mais lindo do mundo: o dele… de um beijo, foi virando uma amizade, confidências, momentos que só ele teria capacidade de segurar a bronca, muito amor, muito fogo, uma completude", completou.

