Janilda Nogueira, esposa de Roque, ex-assistente de palco de Silvio Santos, afirma que filho tenta vaga há um ano no SBT e que quer ser apresentador

Nesta quinta-feira, 10, Janilda Nogueira, esposa de Roque, ex-assistente de palco de Silvio Santos (1930-2024), veio, por meio de seu perfil no Instagram, pedir uma vaga de emprego no SBT para o seu filho, Vini, que estuda Rádio e TV e quer ser apresentador. Ela marcou Daniela Beyruti , filha do ex-patrão do seu marido, para pedir uma ajuda ao jovem, que há um ano tenta ser contratado.

Roque, de 88 anos, está debilitado por conta do Parkinson e da hidrocefalia. Segundo Janilda, seria um sonho do ex-assistente de palco ver o filho na empresa que ele trabalhou.

Leia o pedido na íntegra

"Boa tarde, Daniela. Desculpa fica batendo na mesma tecla. Venho aqui, encarecidamente, te pedir uma força para ver uma vaga de trabalho para o meu filho e do Roque. Ele está pedindo ajuda aí para ele há mais de um ano", começou.

"Ver o filho aí é um último pedido dele. Ele quer ver o filho dele aí nesta emissora que ele ajudou seu pai erguer e ficou mais de 47 anos. Só de amizade com teu pai, de conhecimento, são 60 anos ou mais. Fala aí com o pessoal, com algum chefe de setor. O Roque está muito debilitado. Daqui a um tempo ele pode esquecer de tudo e de todos. Queria que ele ficasse feliz ao ver o filho dele também aí. Nos ajuda ajudar nosso filho. Ele está na faculdade Rádio e TV. Desde já agradeço", encerrou.

Roque e Janilda estão juntos há quatro anos. Ele a conheceu quando ela era babá dos seus filhos Sander, morto em 2001, e Camila, frutos do seu relacionamento com uma ex-chacrete. Os dois são pais de Serginho e Vinicius.

