Ana Paula Siebert e Vicky usam fantasias combinando para produção de Halloween

Ana Paula Siebert e Vicky Justus se fantasiaram de família Addams; a influenciadora compartilhou fotos da produção em suas redes sociais

Nesta terça-feira, 08, Ana Paula Siebert e sua filha, Vicky Justus, impressionaram os fãs com a produção das fantasias combinando de Morticia e Wandinha, personagens famosas da Família Addams, nas redes sociais da influenciadora para o Halloween.

A esposa do empresário Roberto Justus compartilhou um vídeo da produção feita ao lado da filha, de quatro anos, e recebeu elogios dos seguidores: “Sério, eu to a-pai-xo-na-da na vicky”, comentou uma fã, adicionando muitos emojis de apaixonado, “Não tô superando vocês duas”, escreveu outra internauta, “Arrasaram demais. Vicky muito atriz”, disse uma terceira.

Ana Paula Siebert monta look com sandália de grife para Vicky Justus

Nesta segunda-feira, 07, a menina teve uma festa de aniversário de uma amiguinha para prestigiar e a mãe caprichou na escolha das peças. Para marcar presença no evento com decoração diferenciada, a herdeira do empresário usou um vestido rosa e branco quadriculado.

A peça delicada e de estilo fofa foi adquirida em uma loja no Brasil e custa R$ 498. No mesmo lugar, Ana Paula Siebert adquiriu a tiara rosa com pedras da filha e que custa R$ 108. O item mais caro do look foi a sandália, um modelo de grife que foi comprada pelo valor de cerca de R$ 3.537.

Ana Paula Siebert mostra reação da filha de Ticiane Pinheiro ao ver Vicky Justus

A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, a pequena Vicky Justus, está estudando no mesmo colégio que Rafaella Justus e a irmã da adolescente, Manuella Pinheiro Tralli, a herdeira de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli.

Sempre se encontrando no local, as meninas encantam ao surgirem juntas e, após alguns dias de terem ido para o colégio acompanhadas da apresentadora do Hoje Em Dia, as garotas foram flagradas por Ana Paula Siebert nesta segunda-feira, 07.

Abraçando e agarrando Vicky, Manuella mostrou todo seu carinho pela irmã de sua irmã. "Manu esmaga", escreveu a loira ao registrar a filha de Cesar Tralli "amassando" a caçula de Roberto Justus. Veja as fotos do momento fofo aqui.