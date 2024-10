Ana Paula Siebert monta look para a filha com sandália de mais de R$ 3 mil; veja

Para festinha de aniversário de amiga, Ana Paula Siebert monta look para Vicky Justus com sandália de grife de alto valor; veja os detalhes

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, impressionou com mais um look que montou para a sua filha, a pequena Vicky Justus, de 4 anos. Nesta segunda-feira, 07, a menina teve uma festa de aniversário de uma amiguinha para prestigiar e a mãe caprichou na escolha das peças.

Para marcar presença no evento com decoração diferenciada, a herdeira do empresário usou um vestido rosa e branco quadriculado. A peça delicada e de estilo fofa foi adquirida em uma loja no Brasil e custa R$ 498.

No mesmo lugar, Ana Paula Siebert adquiriu a tiara rosa com pedras da filha e que custa R$ 108. O item mais caro do look foi a sandália, um modelo de grife que foi comprada pelo valor de cerca de R$ 3.537.

É bom lembrar que a esposa de Roberto Justus adora itens de grife e para a festa de Fabiana Justus, ela apostou em uma produção de cerca de R$ 35 mil. Na comemoração, a influenciadora encontrou a ex-mulher do marido e fez uma declaração para Sacha Chryzman.

Ainda nos últimos dias, a eleita do empresário combinou look para viajar com Vicky Justus para a Bahia e elas usaram mais de R$ 50 mil. Apesar de gostar de itens de grife, exclusivos e caros, a famosa surpreendeu ao contar onde comprou a bolsa da escola da herdeira.

Confira o look de Vicky Justus:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert mostra reação da filha de Ticiane Pinheiro ao ver Vicky Justus

A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, a pequena Vicky Justus, está estudando no mesmo colégio que Rafaella Justus e a irmã da adolescente, Manuella Pinheiro Tralli, a herdeira de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli.

Sempre se encontrando no local, as meninas encantam ao surgirem juntas e, após alguns dias de terem ido para o colégio acompanhadas da apresentadora do Hoje Em Dia, as garotas foram flagradas por Ana Paula Siebert nesta segunda-feira, 07.

Abraçando e agarrando Vicky, Manuella mostrou todo seu carinho pela irmã de sua irmã. "Manu esmaga", escreveu a loira ao registrar a filha de Cesar Tralli "amassando" a caçula de Roberto Justus. Veja as fotos do momento fofo aqui.