BBB 25: Vinicius e Guilherme se emocionam ao refletir sobre amizade construída no reality

Na tarde desta quinta-feira, 10, Vinicius e Guilherme protagonizaram um momento emocionante no Quarto Anos 50, no BBB 25. Em meio a uma conversa carregada de sentimentos, os brothers não contiveram as lágrimas ao refletirem sobre a amizade construída ao longo do confinamento.

"O quão é bom a gente ter amizade que às vezes a gente está do lado e a gente não precisa dar um pio. [...] E eu vivi muito isso com você, aqui.", declarou Guilherme. "É muito difícil, às vezes, lidar com a condição de que em algum momento poderia ser que a gente brigasse ou algo do tipo. Mas Deus é tão bom que desde o primeiro dia que a gente se viu, a gente ficou junto, e vai ser até o último dia aqui dentro", garantiu Vinicius.

Em seguida, Guilherme relembrou a saída de Aline, que o abalou profundamente, mas admitiu que a possível eliminação de Vinicius seria ainda mais dolorosa. O brother enfrenta o 15º Paredão da edição ao lado de Maike e Renata, em uma disputa acirrada pela permanência no reality show.

O brother Vinicius abriu o coração ao falar sobre sua sexualidade na madrugada desta quinta-feira, 10, no BBB 25, da Globo. Durante um papo com Guilherme e Delma na área externa da casa, o baiano falou pela primeira vez que é bissexual e disse temer a reação de seus pais.

"O amor vence o preconceito, consegue tirar pessoas de lugares que elas nem sabiam que poderiam sair", comentou o fisioterapeuta. E o baiano devolveu: "O amor cura, o amor é cura". Em seguida, o promotor de eventos confessou: "Eu nunca falei isso aqui, mas... Um dos meus maiores problemas é decepcionar o meu pai e minha mãe em relação à minha sexualidade".

"Eu sou bissexual e eles não sabem disso. Eu nunca tive coragem de falar isso para eles. E eu sempre tive medo de decepção",complementou. E Guilherme tentou tranquilizar o amigo, que se emocionou. "Não vai ser, sabe por quê? Eles amam você e o amor vence tudo".

Delma, por sua vez, concordou com o genro e falou sobre a sexualidade de sua filha. "Eu dou a vida pelos meus filhos. Minha filha é, e eu dou minha vida pela minha filha. Eu só quero que ela seja feliz", comentou.

Em seguida, Vinicius chorou e desabafou: "Desde criança, eu sou uma criança diferente, que sonha muito, que quer ter uma vida que não teve, que quer andar em lugares que nunca viu. E até hoje eu nunca tive abertura para falar disso. Mas, se amanhã eu sair, eu quero que as pessoas se amem e possam se encaixar em algum lugar e pertençam", afirmou.

