BBB 25: Equipe de Maike se pronuncia: ‘Se um erro é cometido, não vamos fugir’

Após rumores de que a direção do BBB 25 faz análise das imagens de Maike na madrugada, a equipe dele emite nota oficial com desculpas para Renata

O nome de Maike está nos Trending Topics do X, antigo Twitter, junto com a palavra ‘Expulso’. Isso porque os fãs do BBB 25, da Globo, questionam se as atitudes dele com Renata na madrugada desta quinta-feira, 10, são motivo ou não de expulsão. Com a repercussão do assunto na internet, a equipe dele emitiu uma nota oficial.

O comunicado trouxe um recado da equipe de Maike pedindo desculpas para Renata pelas atitudes dele e ressaltando que o brother pediu desculpas para a sister no confinamento. Além disso, a equipe assumiu que ele teve gestos infelizes e que não se justificam.

“Nesse momento nosso maior cuidado é com a Renata, com os familiares e a equipe dela. Enviamos uma mensagem pela manhã nos colocando à disposição para qualquer questão e pedindo sinceras desculpas em nome da família e da equipe. O comportamento de ontem não condiz com tudo que o Maike tem demonstrado nos quase 90 dias de jogo. Foi uma atitude infeliz, que não se justifica”, informaram.

E completaram: "Apesar disso, em diversas oportunidades ele demonstrou um profundo respeito, admiração e carinho pela Renata no jogo. Ainda ontem, mesmo sob efeito do álcool, ele já pediu desculpas e admitiu que seus atos não condiziam com sua essência. Hoje eles tiveram uma conversa, onde ele se arrependeu da noite anterior inúmeras vezes e a Renata acolheu esse pedido de desculpas. Assim como o posicionamento do Maike lá dentro, aqui fora acreditamos que se um erro é cometido não vamos fugir. Vamos nos redimir e nos desculpar. Esperamos que eles encontrem um entendimento como dupla e casal, baseado no respeito, na escuta e no diálogo. E, mais uma vez, desculpa, Rê!”.

O que aconteceu com Maike?

O alerta da produção e direção do Big Brother Brasil foi ligado por causa das 14 advertências que Maike levou durante a madrugada. Ele teve comportamento inadequado com Renata, quando ele teria puxado o cabelo dela e a sister pediu para ele parar, visivelmente incomodada, e ele ainda deu uma mordida no braço dela.

Com isso, a produção emitiu diversos pedidos de atenção para Maike e Renata também desabafou sobre ele ter passado do ponto. “Depois se passou um pouco… Muitos pedidos de atenções…”, disse.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, que pertence à Folha de S. Paulo, a direção do BBB 25, da Globo, está fazendo uma análise das imagens do programa para ver se existem motivos para expulsá-lo do jogo.

