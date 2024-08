Ana Paula Siebert ajuda Ticiane Pinheiro com a festa de Rafaella Justus

A influenciadora digital Ana Paula Siebert contou que está ajudando Ticiane Pinheiro na organização da festa de 15 anos de Rafaella Justus

Ana Paula Siebertcontou nas redes sociais que está ajudando na organização da festa de 15 anos da enteada, Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, que acontecerá no fim do mês.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital abriu uma caixinha de perguntas e respondeu as curiosidades dos fãs sobre o evento. "A festa é vocês e a mãe que estão organizando?", questionou um seguidor.

A mulher de Justus explicou que está ajudando com os preparativos, mas Rafa que tem a palavra final. "Estamos todos ajudando! E a Rafa decide tudo no final. Ela é a estrela da festa e tem que amar todos os detalhes! Mas sim, ela escuta a opinião de todos", contou.

Ana Paula fala sobre festa da Rafa Justus - Reprodução/Instagram

Depois, Ana Paula contou que Rafa gostaria que todos da família fossem juntos decidir os detalhes da festa, mas nem sempre é possível. "Tem coisas que você ajuda a Rafa e outras a Tici, a Rafa que escolhe quem vai com ela?", questionou outro internauta.

"A Rafa não escolhe, ela sempre quer todos nós e briga se não vamos, mas a @ticipinheiro trabalha bastante e tem compromissos importantes que nem sempre podem ser adiados. Eu também, então se ela está gravando eu vou, se podemos as duas nós vamos juntas. E ficamos mandando fotos e vídeos! O importante é sempre ter alguém com a Rafa! É muita gente ajudando pra ser um momento perfeito, uma festa dessa exige muitas reuniões, impossível todo mundo ir em tudo!", ressaltou.

Nesta última terça-feira, 13, Rafaella e Ana foram escolher as flores do evento. Aproveitando o bom gosto e entendimento da esposa do pai sobre o assunto, a jovem levou a loira para fazer suas escolhas. Em sua rede social, Siebert mostrou só um pouquinho do que vem por aí ao deixar um vaso escapar em uma de suas publicações.

Ana Paula fala sobre festa da Rafa Justus - Reprodução/Instagram

Rafaella Justus reúne os pais em nova degustação de sua festa

Faltando poucas semanas para a tão esperada festa de 15 anos de Rafaella Justus, os pais da jovem, Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, reuniram-se no hotel onde será realizado o evento em São Paulo para fazerem uma nova degustação.

Além deles, o filho mais velho do empresário, Ricardo Justus, foi com sua esposa, Fran Fischer Justus, para curtir o momento especial da irmã. A família então se reuniu com a organizadora de festas mais aclamada entre os famosos, Andrea Guimarães, para saborear os pratos salgados e doces.

Ticiane Pinheiro então registrou alguns momentos e deu um spoiler do que será servido no grande dia. A apresentadora, casada com Cesar Tralli, adiantou que tudo estará muito lindo e surpreendente. Prova disso foi uma foto que ela compartilhou da mesa de sorvetes deslumbrante que já foi montada para eles verem como será. Confira!