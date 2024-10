Sabrina Sato exibe barriguinha de grávida ao apostar em look todo transparente

A apresentadora Sabrina Sato, que está à espera de sua primeira filha com o ator Nicolas Prattes, apostou em um look transparente para um evento

Sabrina Satocaprichou na produção para participar de um evento em um hotel em São Paulo na noite desta terça-feira, 29.

A apresentadora, que está à espera de seu primeiro bebê com o ator Nicolas Prattes, surgiu usando um vestido longo transparente, deixando visível sua barriguinha de grávida. Ela ainda complementou a produção com botas de cano alto na cor preta, um colar e brincos, além disso, deixou os fios.

Sabrina confirmou a sua gestação há algumas semanas. Nesta segunda-feira, 28, ela chegou a responder uma curiosidade dos fãs sobre a gravidez. Após abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a apresentadora revelou quais sintomas vem sentindo nesta segunda gestação. "Apenas fome e sono", revelou ela, que já é mãe de Zoe, de cinco anos, fruto de seu relacionamento como ator Duda Nagle.

Confira as fotos:

Sabrina Sato - Foto: Brazil News

Sabrina Sato - Foto: Brazil News

Sabrina Sato - Foto: Brazil News

Nicolas Prattes participa de rotina da filha de Sabrina Sato

O ator Nicolas Prattes compartilhou mais um momento ao lado da filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, a pequena Zoe, de 5 anos. Noivo da apresentadora e esperando o primeiro bebê com ela, o famoso postou nesta terça-feira, 29, que acompanhou a ida da menina para a escola.

No carro, a ex-BBB apareceu fazendo um penteado na herdeira e o intérprete de Rudá, da novela das nove, Mania De Você, admirou o carinho e cuidado que a amada tem com a filha. Nicolas Prattes então falou sobre a importância dessas atenções no dia a dia da criança. "Os pequenos momentos que forma o caráter", refletiu o global ao gravar a noiva arrumando cabelo de sua enteada no caminho para o colégio. Veja!

