Sabrina Sato revela sintomas da gravidez de filho com Nicolas Prattes

Apresentadora Sabrina Sato está grávida do noivo, o ator Nicolas Prattes. A famosa já é mãe de Zoe, de 5 anos, do antigo casamento com Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato (43) resolveu abrir uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, nesta segunda-feira, 28, para responder algumas curiosidades de fãs e seguidores. A famosa, que está grávida do noivo, o ator Nicolas Prattes (27), o Rudá de Mania de Você, novela da TV Globo, conta quais sintomas vem sentindo nesta segunda gestação.

No estágio inicial da gravidez, Sabrina não hesitou em responder. “Apenas fome e sono”, diz a artista, seguindo para a próxima pergunta. Um fã quis saber por que ela nunca mais foi à Penápolis. Para quem não sabe, a apresentadora nasceu na cidade, que fica no interior de São Paulo, no dia 4 de fevereiro de 1981.

“Estou louca para ir, morrendo de saudade. E a Zoe me pede para ir para Penápolis. Ela quer conhecer o meu quarto, conhecer tudo. Então, está tudo lá para ela conhecer”, diz Sabrina. A pequena Zoe (5) é a primogênita da artista, que é fruto do antigo casamento dela com o ator Duda Nagle (41).

COMO NICOLAS PRATTES DESCOBRIU A GRAVIDEZ

Sabrina Sato pensou em uma maneira especial para contar ao noivo, Nicolas Prattes, que ele será papai. Em entrevista ao jornal O Globo no último domingo, 27, o ator contou que foi surpreendido por um presente do qual jamais vai se esquecer.

"Era uma caixinha, e quando abri, vi os sapatinhos. Foi tão mágico. É como se a vida estivesse começando agora", disse o artista, acrescentando que a gestação foi planejada e que a apresentadora está grávida de aproximadamente 12 semanas.

Nicolas ainda falou que entende a paternidade como missão de vida, enfatizando seu instinto protetor, herança do pai, Felipe, e do padrasto, Edson. “Meu pai é o melhor do mundo. Mas é um cara sem rede social, que gosta de ir para o meio do mato no fim de semana, avesso a holofotes. O Edson casou com minha mãe quando eu tinha 6 anos, e sempre me amou como filho. Os dois são muito amigos meus”, destacou.

Ele também contou que ficou feliz com a reação do público diante da novidade. “Fiquei feliz porque recebemos tanto carinho... No dia seguinte, acordamos com muitas flores em casa”, lembrou o ator.

A gravidez de Sabrina foi anunciada no dia 16 de outubro pelos colunistas Gabriel Perline, da Contigo!, e Leo Dias. Logo em seguida, a equipe da apresentadora confirmou a novidade em um comunicado à imprensa.

