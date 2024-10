Mãe de Nicolas Pratte reflete sobre gravidez de Sabrina Sato após os 40: ‘Momento’

Mãe de Nicolas Prattes, Giselle Prates reflete sobre o etarismo e opina sobre a gravidez de Sabrina Sato após os 40 anos

Na última segunda-feira, 28, Giselle Prattes, mãe de Nicolas Prattes, usou as redes sociais para elogiar a nora, Sabrina Sato. Ao refletir sobre o etarismo, a artista compartilhou uma mensagem destacando como a apresentadora está quebrando preconceitos e vivendo a maternidade plena no "melhor momento da vida", após os 40 anos.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Giselle, que tem 44 anos, compartilhou algumas reflexões sobre etarismo, tópico constante entre suas publicações: “É a primeira vez que surge uma geração de mulheres que se reconhecem em sua melhor forma após os 40 ou 50 anos, redefinindo o que significa envelhecer”, estava escrito em um dos posts.

Na sequência, Giselle também aproveitou para exaltar a nora por quebrar preconceitos e engravidar novamente após os 40 anos: "Gisele e Sabrina mostram ao mundo a escolha de maternar após os 40 com saúde, quebrando preconceitos e no melhor momento da vida", diz a mensagem compartilhado pela mãe de Nicolas, que também elogia Gisele Bündchen.

Vale destacar que essa não é a primeira vez que Giselle fala sobre a chegada de seu primeiro netinho. Por meio do Instagram, um fã perguntou se ela vê os ataques ao filho e como se sente com isso. Então, ela alfinetou: "Sem hipocrisia, não é legal, mas eu aprendi que nós estamos vivendo uma era muito louca e as pessoas estão muito amargas", iniciou.

"O ser humano anda muito adoecido. Sobre essas críticas maldosas, eu penso que é uma visão da pessoa, que ela está falando mais dela do que do outro. Eu comecei a ler, mas decidi parar. Isso estava me fazendo mal. Eu ignoro completamente. Deve ser muito difícil para as pessoas aceitarem”, Giselle contou que ignora os comentários sobre Sabrina e Nicolas.

“Eu entendo que isso, às vezes, seja complicado no mundo onde tem tantas coisas fakes, onde as pessoas têm suas dores, validarem e acreditarem na felicidade real do outro, acreditarem que possa existir uma família estruturada. As pessoas não conhecem ele, não sabem da formação moral, valores e não sabem do Nicolas profundamente”, afirmou.

Sabrina Sato revela sintomas da gravidez com Nicolas Prattes:

A apresentadora Sabrina Sato resolveu abrir uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, nesta segunda-feira, 28, para responder algumas curiosidades de fãs e seguidores. A famosa, que está grávida do noivo, o ator Nicolas Prattes, o Rudá de Mania de Você, novela da TV Globo, conta quais sintomas vem sentindo nesta segunda gestação.

