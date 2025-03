Poliana Rocha fala sobre Leonardo encerrar a carreira: 'Nunca'

Vai se aposentar? Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha fala sobre a possibilidade do sertanejo deixar os palcos; veja o que ela disse

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, comentou se há possibilidade do sertanejo encerrar sua carreira. Em seus stories na rede social, a loira abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre o famoso não se apresentar mais nos palcos pelo Brasil.

A mãe de Zé Felipe então negou que o amado está ou pretenda se aposentar. A empresária comentou que o artista, de 61 anos, está com mais do que nunca e que isso nem passa em sua cabeça.

"Nunca teve com tanta vontade de trabalhar como agora! Nem pensa nisso! ", respondeu a sogra de Virginia Fonseca.

Também em seus stories, Poliana Rocha explicou o motivo de não fazer reformas drásticas na Fazenda Talismã. Ainda recentemente, ela falou sobre a casa onde mora com Leonardo em Goiânia e o motivo de não se mudarem. A influenciadora revelou que existe uma história envolvendo Leandro, o irmão falecido do sertanejo, e que, por isso, a mansão tem um valor também emocional.

Poliana Rocha fala sobre reunir os filhos de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou sobre como é reunir os filhos do sertanejo em sua casa. Alguns dias após recepcionar os herdeiros do amado na fazenda Talisma para o aniversário de João Guilherme, a loira respondeu quando acontecerá novamente o encontro de todos.

A mãe de Zé Felipe então começou compartilhando como se sente bem ao conseguir ver todos os enteados juntos. A empresária comentou que não teve a oportunidade de ter irmãos e que admira a relação dos filhos de Leonardo.

"Gente, eu tenho um prazer imenso em ver os filhos do Leo reunidos, todo mundo que convive comigo sabe disso e não é pra provar nada pra ele não, até porque tem 30 anos de casado, eu não preciso nunca provar mais nada pro Leonardo, né? É de satisfação mesmo, da minha alma que eu sinto, eu acho que a relação de irmão é maravilhosa, acho que deve ser incrível", começou dizendo e deu mais detalhes.