Gisele Bündchen: Como anda a vida dela após se tornar mãe de três filhos?

Saiba como a modelo Gisele Bündchen se sente após dar à luz seu terceiro filho, que é filho de um brasileiro. Fonte revela os bastidores da vida dela

A modelo Gisele Bündchen já é mãe de três filhos! Há poucas semanas, ela deu à luz mais um menino, que ainda não teve seu nome revelado, fruto do casamento com o brasileiro Joaquim Valente. Com isso, a top model viu sua família aumentar e uma fonte contou como anda a vida dela nesta nova fase.

De acordo com o site da Revista People, uma fonte próxima à modelo contou que ela está indo muito bem em sua rotina como mãe de três. Ela está totalmente concentrada em sua família e quer fazer todos entrarem no mesmo ritmo.

“Gisele está indo bem. Ela parece muito feliz e contente. Ela se concentrou em sua família e descansou durante o primeiro mês após a chegada do bebê. Ela está, lentamente, voltando a praticar ioga. Ela gosta de passeios mais curtos com os filhos mais velhos e Joaquim”, disse o informante.

E completou: “Os filhos mais velhos dela ajudam com o bebê. Gisele chora quando vê todas as crianças juntas - ela mal pode acreditar que tem um recém-nascido. Ela se sente muito abençoada”.

O terceiro filho de Bündchen nasceu em fevereiro e o segundo nome dele é River, mas o primeiro nome ainda não foi revelado. Além dele, ela também é mãe de Benjamin Rein, de 15 anos, e Vivian Lake, de 12 anos, frutos do antigo casamento com Tom Brady.

Leia também: Filho de Gisele Bündchen ganha relógio de diamantes do pai, Tom Brady

Joaquim Valente pensa em casamento

Ao que parece, o romance de Joaquim Valente e Gisele Bündchen segue firme e forte. Uma fonte revelou ao site Entertainment Tonight que o rapaz planeja se casar com Gisele em breve, porém a modelo prefere levar a situação com mais calma. "Ele se casaria com Gisele amanhã. Ele quer dar o próximo passo, porque é muito tradicional, mas ela não tem pressa", contou o informante.

A prioridade, no momento, tem sido o bebê. "Ele não poderia estar mais empolgado por esperar um filho com ela! Gisele é o mundo inteiro dele, e ele é tão apaixonado por ela e pelos filhos dela".

A fonte também contou que Gisele está super feliz com a gravidez. "Ela está amando a gravidez. Ela se sente enérgica e radiante, e está amando cada minuto desta fase".

Leia também: Tom Brady reflete sobre como enxerga a paternidade de seus filhos com Gisele Bündchen