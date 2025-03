Bruna Marquezine aposta em look despojado e cabelo natural para viagem de avião

O aerolook de Bruna Marquezine! A atriz foi flagrada com look despojado antes de embarcar em aeroporto no Rio de Janeiro

A atriz Bruna Marquezine caprichou na escolha do seu look para uma viagem de avião nesta sexta-feira, 7. No final da tarde, ela foi flagrada pelos paparazzi circulando pelos corredores de um aeroporto no Rio de Janeiro.

Sozinha, a estrela levava sua mala e ostentou estilo com seu visual. Ela deixou à mostra seu cabelo natural, que é ondulado, e seu look despojado. Para a viagem, a morena apostou em um modelito com calça jeans rasgada e blusa regata preta.

Recentemente, Bruna deu o que falar com dois looks bem diferentes para ocasiões extremas. Ela surgiu com um vestido branco de gala no tapete vermelho do Oscar 2025 em Los Angeles no último domingo. Dias depois, ela curtiu a terça-feira de carnaval na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro, com um modelito composto por top brilhante e calça com transparência.

Bruna Marquezine no aeroporto - Foto: Van Campos / AgNews

Quem convidou Bruna Marquezine para o Oscar 2025?

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, supreendeu os brasileiros ao comparecer na cerimônia de premiação da 97ª edição do Oscar em Los Angeles, Estados Unidos, no último domingo, 2. Em entrevista à TNT e Max, a estrela de Besouro Azul contou que foi convidada pela própria Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a organizadora da premiação, para ir ao evento.

“Eu tenho muita dificuldade de celebrar vitórias, aí quando chegou o convite da Academia, eu falei: ‘Mas o que eu vou fazer lá?’ [Depois, pensei] ‘Você está doida, você foi convidada pela Academia, você tem que ir‘”, contou.

Ao ser questionada sobre o sentimento de ver um filme brasileiro na premiação, Bruna destacou a alegria em ver o público internacional conhecendo o cinema nacional.

“É tão bonito ver a arte sendo celebrada dessa forma. É só a prova da potência da nossa cultura. Eu lembro muito de uma fala da Fernanda [Torres] sobre o brasileiro conhecer culturas do mundo inteiro, mas parece que o mundo ainda não teve a oportunidade de conhecer mais sobre a gente”, disse.

