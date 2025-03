Bruna Marquezine usa vestido com decote diferentão em festa pós-Oscar

Depois de usar um vestido branco no tapete vermelho do Oscar, Bruna Marquezine trocou de roupa para ir em uma festa da premiação e chamou a atenção

A atriz Bruna Marquezine fez a sua estreia no tapete vermelho do Oscar na noite de domingo, 2, e também prestigiou a festa pós-evento. Inclusive, ela trocou de look para cada ocasião e chamou a atenção para o segundo modelito.

No red carpet, a estrela usou um vestido branco justíssimo ao corpo da grife italiana Atelier Versace. Enquanto isso, para a festa, ela apostou em um vestido preto com decote diferentão.

O segundo look dela é da grife Tamara Ralph e faz parte da coleção de Primavera-Verão 2025. O look é feito em veludo com recortes florais.

Durante o Oscar, Bruna Marquezine comentou sobre a importância do filme brasileiro Ainda Estou Aqui entre os indicados. "É só a prova da potência da nossa cultura. [...] Eu lembro de uma fala da Fernanda que a gente conhece a cultura do mundo inteiro. O brasileiro conhece a cultura do mundo inteiro, mas parece que o mundo não teve a oportunidade de conhecer mais sobre a gente e todas as histórias incríveis que a gente tem pra contar", contou ela ao TNT.

Então, a atriz falou sobre o convite para estar lá. "É a minha primeira vez. Sabe que eu tenho muita dificuldade de celebrar vitórias e quando chegou o convite da Academia, eu falei: 'Mas o que eu vou fazer lá?'. 'Você está doida?! Você foi convidada, é uma honra e é muito bom ver arte sendo celebrada dessa forma", afirmou ao Hugo Gloss.

Bruna Marquezine na festa pós-Oscar - Foto: Getty Images

A separação de Bruna Marquezine e João Guilherme

O fim do namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme foi confirmado na noite de quarta-feira, 19, por meio de uma nota oficial da equipe deles ao Hugo Gloss.

“Os dois decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos”, informaram.

Vale lembrar que eles assumiram o namoro publicamente em agosto de 2024 e eram vistos juntos em vários momentos com amigos e em eventos.

