Cleo aposta em look justo e longo para celebrar seu aniversário de 42 anos

A atriz e cantora Cleo reuniu sua família e os amigos em uma festa para celebrar o seu aniversário de 42 anos. Veja o look dela

A atriz e cantora Cleo caprichou na escolha do seu look para celebrar o seu aniversário de 42 anos de idade. Na noite desta quinta-feira, 3, ela reuniu seus amigos e familiares em um restaurante para comemorar sua nova idade.

Para a ocasião, a morena surgiu com um vestido longo e justo ao corpo. O modelito destacou a boa forma dela e suas curvas impecáveis. Além disso, ela comprou o visual com botas de cano alto e bolsa na cor verde neon.

Entre os convidados, Cleo contou com a presença das irmãs Ana Morais e Anttónia e o irmão Bento, além da cantora Karol Conká e o padrasto Orlando Morais.

Gloria Pires fez homenagem para a filha Cleo

A atriz Gloria Pires fez questão de homenagear a filha mais velha, Cleo, fruto do antigo relacionamento com Fábio Jr. No dia do aniversário de 42 anos da herdeira, ela compartilhou um recado especial nas redes sociais.

"Meu patinho lindo. O seu dia me conecta com o sentimento mais puro que existe em mim. Meus pensamentos emanam Luz e Amor, permeando todos os dias do seu novo ciclo. Felicidades, minha filha- te amo", escreveu a famosa.

Cleo diz que não tem vergonha de ser nepo baby

Recentemente Cleo abriu o jogo ao falar sobre sua família, após um seguidor quis saber se ela se considerava uma nepo baby. O termo ganhou popularidade recentemente para se referir aos filhos de famosos que conseguem alcançar o sucesso graças às conexões dos pais: a atriz Gloria Pires e do cantor, Fábio Jr.

Ela então se assumiu como nepo baby e negou que tenha vergonha de sua condição: "Claro, não é questão de me considerar uma nepo baby. Eu sou filha da Glória Pires, do Fábio Jr e do Orlando Morais. Então… se tem uma nepobaby, sou eu", brincou ela.