Cleo diz que não tem vergonha de ser nepo baby e elogia a família

Em vídeo nas redes sociais, Cleo negou que se sinta constrangida por seu sucesso está atrelado à família: ‘Muito orgulho'

Aproveitando o tempo livre, Cleo tirou um tempinho para responder alguns questionamentos de seus fãs nesta terça-feira, 13, em seu perfil nas redes sociais. A artista fez questão de não fugir de nenhum tema e abriu o jogo ao falar sobre sua família.

Um seguidor quis saber se ela se considerava uma nepo baby. O termo ganhou popularidade recentemente para se referir aos filhos de famosos que conseguem alcançar o sucesso graças às conexões dos pais: a atriz Glória Pires e do cantor, Fábio Jr.

Ela então se assumiu como nepo baby e negou que tenha vergonha de sua condição: "Claro, não é questão de me considerar uma nepo baby. Eu sou filha da Glória Pires, do Fábio Jr e do Orlando Morais. Então… se tem uma nepobaby, sou eu", brincou ela.

A artista ainda revelou que é um orgulho poder seguir o legado da família. "E tudo bem. Não acho que a gente tem vergonha de onde vem, muito pelo contrário. Tenho muito orgulho dos meus pais e de tudo o que eles me passaram e me ensinaram. E, claro, vem alguns privilégios com isso. Eu sei", disparou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Altas Horas (@altashorasglobo)

Recentemente a cantora posou ao lado da família. Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma imagem em que aparece ao lado do pai, Fábio Jr. Além dos dois, a esposa dele, Fernanda Pascucci, e seu marido Leandro D'Lucca também estavam na celebração da data.

Na legenda a atriz escreveu: "Dia dos pais 2". Um minuto antes de compartilhar a foto ao lado de Fábio Jr, ela também publicou um registro com a legenda "dia dos pais 1", em que a família da mãe está reunida: Gloria Pires, Anttónia, Ana e Bento, e ainda o marido Leandro D'Lucca.

O que Fiuk disse?

Neste domingo, 11, Fiuk surpreendeu os internautas com mensagem deixada por ele nas redes para o pai, Fábio Jr. Ele desabafou sobre a dor causada pela ausência do pai na vida dele e o criticou pela falta de afeto na relação dos dois.

"Feliz Dia dos Pais pra você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias", escreveu ele, que recebeu o apoio dos irmãos, como Cleo, a primogênita do artista. Mesmo sendo bastante próxima ao pai, a atriz e cantora deixou um comentário na publicação de Fiuk.

Após a repercussão da declaração do cantor, que lamentou o distanciamento do genitor, internautas relembraram que outra filha do artista, Cleo Pires, também revelou ter enfrentado o mesmo desafio no passado.