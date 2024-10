Gloria Pires faz homenagem no aniversário de Cleo: 'Patinho lindo'

No aniversário de Cleo, Gloria Pires faz declaração para os 42 anos da herdeira mais velha e encantou com registros ao lado dela; confira

O aniversário de Cleo é nesta quarta-feira, 02, e a atriz Gloria Pires escreveu uma declaração em sua rede para a primogênita, fruto do relacionamento vivido com o cantor Fábio Jr. Celebrando os 42 anos da herdeira mais velha, a famosa encantou ao postar fotos ao lado dela.

Curtindo momentos especiais ao lado dela, a artista aparceu radiante com a moça e falou sobre ela despertar os sentimentos mais puros. Gloria Pires então aproveitou o texto para lhe desejar coisas boas.

"Meu patinho lindo. O seu dia me conecta com o sentimento mais puro que existe em mim. Meus pensamentos emanam Luz e Amor, permeando todos os dias do seu novo ciclo. Felicidades, minha filha- te amo", escreveu a famosa.

Ainda nos últimos meses, Gloria Pires completou 61 nos e ganhou uma declaração de Cleo. Na ocasião, ela também chamou a mãe de "patinho". "Hoje é dia da rainha mãe. A mais mais. Minha tudo. Minha 'mamaim', meu patinho. Como eu te amo! Parabéns pelo seu dia e obrigada a Deus por ele! Que você continue nos impactando com tanta coisa maravilhosa que você faz e que seu caminho seja cada vez mais gostoso de caminhar. Você merece tudo de maravilhoso", escreveu a filha em um vídeo caminhando abraçada com a atriz.

Cleo diz que não tem vergonha de ser nepo baby

Recentemente Cleo abriu o jogo ao falar sobre sua família, após um seguidor quis saber se ela se considerava uma nepo baby. O termo ganhou popularidade recentemente para se referir aos filhos de famosos que conseguem alcançar o sucesso graças às conexões dos pais: a atriz Gloria Pires e do cantor, Fábio Jr.

Ela então se assumiu como nepo baby e negou que tenha vergonha de sua condição: "Claro, não é questão de me considerar uma nepo baby. Eu sou filha da Glória Pires, do Fábio Jr e do Orlando Morais. Então… se tem uma nepobaby, sou eu", brincou ela.