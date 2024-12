Ana Castela faz sua primeira aparição pública após se separar

A cantora Ana Castela aposta em look com transparência e elegante para ir ao seu primeiro evento público após ficar solteira

A cantora Ana Castela surgiu deslumbrante na noite desta terça-feira, 17, em sua primeira aparição pública após se separar de Gustavo Mioto. A musa foi fotografada ao chegar em um evento na cidade de São Paulo e esbanjou elegância.

A estrela apareceu com um vestido preto com transparência e deixou à mostra a lingerie. Para completar o visual, ela usou maquiagem impecável e joias discretas.

Vale lembrar que a separação de Ana e Gustavo veio à tona no final da semana passada, quando ele confirmou a separação em entrevista com o colunista Leo Dias. Então, ela também se pronunciou para confirmar o rompimento.

Porém, a artista não deu explicações sobre o motivo do término. Ela apenas deixou claro que segue firme em sua vida. “Eu quero compartilhar algo importante com vocês, que sempre me acompanham e torcem por mim e pelo Gustavo. Nosso relacionamento chegou ao fim. Nossas vidas vão continuar, e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos. Peço a compreensão, o respeito e o amor de vocês, que sempre estiveram ao meu lado. Obrigada por tudo”, disse ela.

Motivo da separação

O fim do namoro de Ana Castela e Gustavo Mioto deu o que falar nesta sexta-feira, 13. Os dois se separaram pela terceira vez desde que assumiram o romance e parece que o término foi sério. Tanto que o colunista Leo Dias contou o motivo da separação.

No programa Fofocalizando, do SBT, Leo Dias contou que ouviu de Gustavo Mioto o motivo do término e comentou como entendeu o recado dele. “Leo, é o problema de sempre: Não tem entrega”, teria dito o cantor. Então, o colunista completou: “Ele diz que está muito mais focado no relacionamento do que ela. Ele não usou as palavras que vou falar agora, mas o que eu entendi é: ‘Estou muito mais envolvido do que ela’”.

Então, a apresentadora Gaby Cabrini também opinou sobre o motivo da separação dos cantores. “Eu acho que são personalidades bem diferentes. Eu gostava porque achava equilibrado, mas entendo o Mioto, porque quando você se entrega totalmente para um relacionamento e não sente a mesma intensidade do outro lado, gera frustração. É difícil e começa a doer, porque você sente que sempre falta alguma coisa”, afirmou.

Leia também: Ana Castela se espanta ao ganhar panetone gigante: 'Nem sabia que existia'