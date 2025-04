BBB 25: Quem sai hoje no paredão? Enquete aponta favorito para eliminação

Diego, Vilma e Vinicius disputam a preferência do público para ficar no BBB 25. Saiba quem está na frente das enquetes para ser eliminado

O resultado do 12º paredão do BBB 25, da Globo, será revelado na noite desta terça-feira, 1º, durante o programa ao vivo. Enquanto não chega a hora de conferir o resultado oficial, que tal ver quem é mais cotado para ser eliminado do jogo? As enquetes dos portais apontam uma pessoa que tem mais chance de sair hoje.

Na enquete realizada no site CARAS Brasil, os leitores votaram para a eliminação de Vilma. Ela está na frente da votação com 50,84% dos votos. Logo depois dela, o brother Vinicius surge com 42,04% dos votos. Por último, Diego passa bem longe da eliminação com apenas 7,12% dos votos.

Um cenário bem parecido é visto na enquete da Coluna Play, do Jornal O Globo. Por lá, a votação aponta a eliminação de Vilma, que teve 63,6% dos votos. Vinicius apareceu com 34,53% e Diego estava com apenas 1,87%.

No site UOL, a votação também revela mais chance para Vilma ser eliminada. Ela teve 51,50% dos votos na enquete. Logo depois, Vinicius teve 47,07% e Diego estava com 1,43%.

Vale destacar que a única votação válida para eliminar alguém do Big Brother Brasil acontece no site Gshow e o resultado só é revelado pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo.

Relembre como foi a formação do paredão da rodada:

Na noite deste domingo, 30, os participantes do BBB 25, da Globo, tiveram grandes emoções com eliminação, prova do líder e formação do paredão. No final da noite, os três emparedados são: Diego Hypolito, Vilma e Vinicius. Saiba como tudo aconteceu:

No início do programa ao vivo, o público se despediu de Eva. Ela foi eliminada com 51,35% dos votos no paredão. Na sequência, o ex-líder Maike vetou Vinicius e Diego Hypolito da prova do líder.

Então, os brothers se dividiram em trios para a prova do líder. O grupo um teve Renata, Vilma e Delma. O grupo dois teve João Pedro, Daniele Hypolito e Guilherme. E o grupo três contou com Vitória, Maike e João Gabriel.

Na prova, eles tiveram que se dividir no circuito e cumprir cada etapa no menor tempo possível. O trio mais rápido foi o grupo três, com Vitória, Maike e João Gabriel. Eles disputaram a segunda fase, na qual eles tiveram que encontrar um item escondido nas bolinhas em duas etapas. O vencedor foi Maike, que se tornou o líder da rodada .

Logo depois, os brothers e sisters formaram mais um paredão. O líder Maike indicou Diego Hypolito para o paredão. Logo depois, os participantes fizeram a votação aberta na sala e a mais votada pela casa foi Vilma. Por sua vez, Vilma teve o poder do contragolpe e puxou Vinicius para a berlinda.

