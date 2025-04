Jayme Monjardim apresenta a neta caçula: 'Já chegou emocionando'

A família cresceu! O diretor Jayme Monjardim celebrou o nascimento da pequena Mel, sua neta caçula; veja foto

A família de Jayme Monjardim cresceu! O diretor usou as redes sociais na segunda-feira, 31, para revelar que a neta caçula, Mel, já chegou ao mundo. A bebê é fruto de Maria Fernanda Monjardim, primogênita do artista, com o cineasta Rodrigo Fleury.

Em seu perfil oficial, Jayme publicou uma foto segurando a pequena nos braços e celebrou a sua chegada. "Minha nova princesa Mel, já chegou emocionando nossos corações", escreveu ele na legenda.

Esta é a quarta neta do diretor e cineasta. Além da recém-nascida Mel, Jayme Monjardim também é avô de Flora, de 4 anos - filha mais velha de Maria Fernanda -, Antônio, de 4, e Maria, de 1 ano e 4 meses. Os dois últimos são herdeiros do ator Jayme Matarazzo com Luiza Tellechea.

Monjardim, por sua vez, além de Maria Fernanda e Jayme Matarazzo, também é pai de mais dois filhos: André Matarazzo e Maysa Matarazzo, sendo a caçula fruto de seu antigo casamento com a cantora Tânia Mara.

Jayme Monjardim revela previsão para a estreia de nova novela na Band

Romaria é a nova menina dos olhos do autor Jayme Monjardim (68). Há quatro anos, ele trabalha no projeto – uma novela que fala de fé e devoção, refletindo a diversidade religiosa do Brasil, incluindo o catolicismo, evangelismo, islamismo e espiritismo. A trama está sendo tratada com prioridade na Band e tem gerado grande entusiasmo, especialmente por parte de Johnny Saad (72), o dono da emissora.

Em entrevista recente à CARAS Brasil, o novelista revelou a previsão da data da estreia do folhetim, um dia simbólico e muito especial para ele. Além disso, ele ainda entregou quando pretende dar início às gravações.

Segundo Monjardim, Romaria – que é inspirada na canção homônima de Renato Teixeira (79) – é escrita por Leticia Wierzchowski, autora do livro A Casa das Sete Mulheres; confira o bate-papo completo!

