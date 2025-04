Beto Barbosa explica por que precisou realizar cirurgia: 'Gritava de dor'

Em recuperação, Beto Barbosa contou detalhes sobre a cirurgia complexa realizada na última semana; cantor já recebeu alta hospitalar

Na última semana, o cantor Beto Barbosa realizou uma cirurgia complexa para retirada de quatro hérnias abdominais com colocação de tela. Agora, já em recuperação, o artista falou um pouco sobre o procedimento e explicou por que precisou fazer a intervenção médica.

De acordo com Beto, as hérnias abdominais foram causadas por duas cirurgias realizadas entre 2018 e 2019 para tratar o câncer de próstata e bexiga . Em entrevista à 'Quem', o famoso contou que, na época, uma parte de seu intestino foi retirada em uma das intervenções.

"Os médicos precisaram abrir a barriga para a retirada de uma parte do intestino para fazer uma bexiga nova, que se chama neobexiga, por onde os pacientes que fazem essa cirurgia passam a urinar. E tudo isso é feito para que o paciente não fique urinando pela barriga. Graças a Deus hoje eu urino normalmente", relatou o cantor.

A cirurgia oncológica, no entanto, causou fortes dores e desconfortos em Beto Barbosa, que chegava a tomar medicações em hospitais para alívio imediato. "Devido a isso [as cirurgias feitas para tratar o câncer], as hérnias surgiram por causa do enfraquecimento da parede abdominal e com isso o intestino vinha para fora e dificultava a evacuação", contou.

"Quando inflamava, gritava de dor e tinha que internar para tomar morfina na veia. Hoje, graças a Deus, me libertei desse problema", completou o artista, que recebeu alta hospitalar na segunda-feira, 31, e segue se recuperando em casa.

Beto Barbosa falou sobre hérnias após cirurgia

Ainda na segunda-feira, 31, horas antes de receber alta hospitalar, Beto Barbosa usou as redes sociais para atualizar o público a respeito de seu quadro de saúde. O artista informou que estava bem e se sentia até 'outra pessoa' após a cirurgia.

"Dormi mais ou menos. Mas hoje é o quinto dia da minha cirurgia. Acredito até que terei alta hoje. Vou começar a movimentar o corpo. Estou vivo, graças a Deus. Daqui a 30 dias, vou estar firme e forte. Estou me sentindo outra pessoa depois de tirar todo esse peso da barriga", declarou ele em um vídeo.

" Essas hérnias me incomodavam muito , eu quase não conseguia trabalhar direito. Agora já me sinto uma outra pessoa e estou bem. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um beijo", completou Beto Barbosa.

