Ex-BBB Rodrigo Mussi reflete ao relembrar grave acidente: 'Renascimento'

Ex-participante do BBB 22, Rodrigo Mussi abriu o coração ao falar sobre o grave acidente de carro sofrido há 3 anos em São Paulo

Ex-participante do BBB 22, Rodrigo Mussi iniciou esta terça-feira, 1º, bastante reflexivo a respeito de uma fase delicada em sua vida. Por meio das redes sociais, ele recordou o dia em que sofreu um grave acidente de carro, há exatos 3 anos.

Além de relembrar o triste acontecimento, Rodrigo Mussi abriu o coração e também mencionou os aprendizados desde que se viu entre a vida e a morte. Em 31 de março de 2022, o veículo em que o ex-BBB estava acabou colidindo com um caminhão em São Paulo.

Na ocasião, o motorista de aplicativo que dirigia o carro dormiu ao volante e perdeu o controle. O impacto da batida foi tão forte que Rodrigo sofreu traumatismo craniano e diversas fraturas pelo corpo, além de realizar algumas cirurgias.

Agora, após muita luta e um longo período de recuperação, o famoso falou sobre as lições que tirou da situação. "Hoje é um dia que me faz refletir profundamente. Há três anos, o caminho que trilhei se tornou um verdadeiro labirinto de emoções e desafios. Aquele acidente me mostrou a fragilidade da vida e a força que podemos encontrar em momentos de desespero", iniciou ele.

"Cada dia desde aquele dia foi uma lição sobre resiliência e amor. Celebrar o aniversário desse episódio não é apenas lembrar do que aconteceu, mas honrar a luta dele e a força que todos nós temos para seguir em frente mesmo diante do inesperado. O sucesso não é medido por onde você está na vida, mas pelos obstáculos que você superou. A vida tem que saber que você quer ela de verdade. Que possamos sempre valorizar cada instante e deixe a sua dor ser a sua inspiração", completou Rodrigo Mussi.

Em outra publicação, o ex-BBB reunuiu alguns registros da época em que estava se recuperando: "O sucesso não é medido por onde você está na vida, mas pelos obstáculos que você superou. 3 anos de um renascimento", acrescentou ele.

Rodrigo Mussi recorda 3 anos de acidente - Reprodução/Instagram

Viih Tube cedeu apartamento e ajudou Rodrigo Mussi após acidente

A influenciadora digital Viih Tube foi uma das pessoas mais presentes no processo de recuperação de Rodrigo Mussi após o ex-BBB sofrer um grave acidente de carro. Na época, a esposa de Eliezer chegou a ceder seu apartamento e ajudou o paulistano profissionalmente.

Ainda em 2022, em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, Rodrigo chegou a contar como Viih estava sendo importante no período delicado. Ela ainda abriu sua casa para que ele pudesse ser tratado por uma equipe médica de home care.

"Sentimento de eterna gratidão por ela ter feito tudo isso. Me deu quarto, TV e um banheiro só para mim. Foi muito parceira de abrir a casa dela. Uma irmãzinha mais nova”, disse Rodrigo, que passou mais de um mês internado após sofrer um acidente de carro, em São Paulo.

Enquanto Rodrigo estava no hospital, Viih também foi a responsável por organizar a divulgação dos boletins médicos. Diariamente, a mãe Lua e Ravi usava suas redes sociais para atualizar os fãs sobre como o amigo estava.

